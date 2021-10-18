إطلاق «العودة إلى المدارس» بحلة جديدة

أبوظبي (الاتحاد)

تُطلق دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وضمن مبادرات «مكتبة» برنامج العودة للمدارس 2021 – 2022 بحلته الجديدة في الفترة من 17 إلى 28 أكتوبر الجاري، الذي يتضمن فعاليات وأنشطة وورش عمل افتراضية هادفة إلى مواصلة تعزيز معارف الأطفال ومداركهم وإعدادهم للمستقبل من خلال تعزيز مهاراتهم الإبداعية والتحليلية وتشجيعهم على القراءة والاطلاع في أجواء إيجابية ومحفزة تجمع بين المرح والمعرفة.

ويأتي إطلاق البرنامج افتراضياً بهدف تمكين الأطفال وأصحاب الهمم من مختلف المراحل الدراسية في جميع المدارس الحكومية والخاصة والمؤسسات والمراكز التعليمية والمراكز الخيرية في جميع أنحاء الإمارة من المشاركة في مختلف الأنشطة والفعاليات.

وقالت شيخة المهيري، مدير إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «صممنا «برنامج العودة إلى المدارس» ليسهم في تهيئة الطلاب وإعدادهم للعودة إلى مدارسهم ومتابعة مسيرتهم التعليمية بعد الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم على مدار العام الدراسي الماضي، والذي تطلب الكثير من العمل والابتكار لتمكين الطلاب من مواصلة التعلم مع ضمان الحفاظ على صحتهم وسلامتهم خلال جائحة كورونا، موضحة أن البرنامج يسهم في تعزيز كفاءات أعضاء الكوادر التدريسية ويمكنهم من مواكبة أحدث الأساليب التعليمية وبناء جيل يتسلح بالعلوم والمعرفة اللازمة وقادر على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة في الدولة.

ويضم البرنامج 32 ورشة عمل تشرف عليها «مكتبة» التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، حيث تقدم مكتبة زايد المركزية عشرة ورش عمل، وخمس ورش في كل من مكتبة منتزه خليفة ومكتبة الباهية، فضلاً عن ستة ورش في كل من مكتبة الوثبة ومكتبة المرفأ.

إلى جانب ذلك، يضم البرنامج أربع ورش للتطوير المهني يقدمها مختصون في التربية، وتتوجه إلى المعلمين وفي مقدمتهم معلمو التربية الأخلاقية وأمناء المكتبات التابعة للمدارس الحكومية والخاصة في إمارة أبوظبي، وتعمل على تطوير قدراتهم التدريسية بما يخدم البيئة التعليمية ويحقق التكامل مع المنهج الدراسي على مدار العام. وتشمل ورش العمل، ورشة «كيف تتميز»، ورشة متخصصة للتعريف بمنصة خاصة بالتعريف عن منصة «مكتبة» الرقمية، ورشة «كيف تكتشف الموهوبين؟» وورشة«الكتابة العلاجية».

ويشجع «العودة إلى المدارس» الطلبة على الاطلاع والاستزادة المعرفية من خلال المطالعة، ويوفر لهم تجربة تعليمية تفاعلية في بيئة إبداعية، ويساندهم في التغلب على أي تحديات قد تواجههم في الأنشطة المدرسية بعد انتهاء الإجازة الصيفية عبر أنشطة تعليمية وترفيهية مبتكرة.