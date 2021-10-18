محمد بن زايد: في ذكرى مولد نبينا نسأل الله أن يعم السلام والأمان شعوب العالم

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى المولد النبوي، إلى استذكار سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم العطرة وأخلاقه العظيمة.



وقال سموه عبر حسابه بتويتر، "في ذكرى مولد نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم ..نستذكر سيرته العطرة، وأخلاقه العظيمة، ورسالته التي تحث على الرحمة والمحبة والبناء والخير .. نسأل الله أن يعم السلام والأمان شعوب العالم".