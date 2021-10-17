حاكم رأس الخيمة يستقبل قنصل عام باكستان

رأس الخيمة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، بقصر سموه في مدينة صقر بن محمد، أمس، حسن أفضل خان، القنصل العام لجمهورية باكستان الإسلامية في دبي، بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد، يرافقه جيان تشاند، نائب القنصل العام.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالقنصل الباكستاني، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين على مختلف الصعد وأشاد سموه بعلاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية باكستان الإسلامية، والتي من شأنها تحقيق المزيد من التقدم والرخاء للشعبين.

من جانبه، عبّر حسن أفضل خان عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثنياً على العلاقات الاستراتيجية القوية التي تربط بين البلدين.