صقر غباش يترأس وفد «الوطني» إلى البحرين

أبوظبي (الاتحاد)

يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وفد المجلس الذي سيقوم بزيارة رسمية إلى مملكة البحرين الشقيقة، خلال الفترة 19-20 أكتوبر الجاري، بدعوة من معالي فوزية بنت عبدالله زينل رئيس مجلس النواب البحريني. ويعقد معالي صقر غباش جلسة مباحثات مع معالي فوزية بنت عبدالله زينل، ومعالي علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني، وذلك لمناقشة سبل توطيد علاقات التعاون البرلمانية القائمة بين مجالس البلدين، في ظل العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين التي تتخذ من الإرث التاريخي والثقافي أساساً راسخاً تنطلق منه لتحقيق المزيد من الرخاء والتقدم للشعبين الشقيقين. ويضم وفد المجلس في عضويته كلاً من: حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وصابرين حسن اليماحي، ويوسف عبدالله البطران الشحي، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وسهيل نخيرة العفاري، وسمية عبدالله السويدي، وحميد علي العبار الشامسي، ومحمد أحمد اليماحي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.