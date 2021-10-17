راشد بن سعود يشهد افتتاح موسم هواة السيارات المعدلة والكلاسيكية

أم القيوين (وام)

شهد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين افتتاح موسم هواة السيارات المعدلة والكلاسيكية في شاطئ القرم بأم القيوين.

كما حضر الافتتاح الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة البلدية، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا. وشهد الافتتاحَ حضور جماهيري كبير لهواة السيارات الذين استمتعوا بمشاهدة عدد كبير من السيارات المعدلة والكلاسيكية، كما تم تنظيم «فعالية سباق سيارات التحكم عن بُعد» للأطفال والكبار، وصاحب الافتتاح عدد من الفعاليات الترفيهية مثل الفقرات الموسيقية المتنوعة للاستمتاع بالمناظر الطبيعية للشاطئ. واطلع سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين على عدد من المشاريع بشاطئ القرم، التي من شأنها أن تكون إضافة مهمة كمشاريع متخصصة في أنشطة الرياضات البحرية والفروسية والطيران الشراعي.