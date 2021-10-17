«لولو» يدشن حمله للتوعية بسرطان الثدي

أبوظبي (الاتحاد)

دشنت «لولو هايبر ماركت» بالتعاون مع القافلة الوردية إحدى مبادرات جمعية «أصدقاء مرضى السرطان» مجدداً حملة شهر أكتوبر للتوعية بسرطان الثدي، بعنوان «الوردي الآن» عبر تنفيذ سلسلة من العيادات المتنقلة ومحاضرات التوعية.

وتشجع حملة «الوردي الآن» المتسوقين لدعم الحملة التي تسرى من 9 أكتوبر وحتى 30 أكتوبر 2021 من خلال شراء منتجات أيتن، ماربوسا، مايبرا وفي ستار من الصدريات في جميع متاجر لولو في دولة الإمارات وستقوم لولو بالتبرع بقيمة 1 درهم عن كل منتج يتم شراؤه، وذك من أجل التوعية بخطورة سرطان الثدي، وسيتم ذلك بالشراكة مع جمعية «أصدقاء مرضى السرطان».

وقال سليم أم. أيه. رئيس مجموعة لولو العالمية: «تأتي هذه المبادرة تماشياً مع مجهودات لولو المجتمعية لبناء مبادرات المسؤولية الاجتماعية للتوعية الصحية السليمة في الدورة السنوية لدينا. وقد ثبت على نحو متزايد أن سرطن الثدي يمكن علاجه وإدارته بنجاح إذا تم اكتشافه مبكراً وأن الوعي والفحص هو المفتاح لهذه الجهود».

وقالت الدكتورة سوسن عبدالسلام الماضي، مدير عام جمعية أصدقاء مرضى السرطان: «لأكثر من عقد من الزمان، ظلت جمعية أصدقاء مرضى السرطان تعمل على نشر التوعية بمرض السرطان، والتأكيد على أهمية الكشف المبكر والعلاج في الوقت المناسب لتحسين النتائج من خلال مبادرات الفحص التعليمية والطبية المتكاملة. ولقد كثفت العديد من المؤسسات من جهودنا على مر السنوات لدعم مساعي مبادرة القافلة الوردية ولفت الانتباه إلى الكشف المبكر وزيادة الوعي به، وبالتالي المساعدة في إنقاذ الأرواح».