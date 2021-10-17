محافظ أربيل يشيد بالمساعدات الإماراتية ودعم التعليم في الإقليم

أربيل (وام)

أشاد معالي أوميد خوشناو، محافظ أربيل العراقية، بالدور الإنساني المهم لدولة الإمارات في تقديم المساعدات إلى إقليم كردستان العراق عبر مؤسساتها الخيرية، وخاصة هيئة الهلال الأحمر ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.

وأثنى معالي المحافظ، في كلمة خلال مراسم توزيع مساعدات على طلبة المدارس في محافظة أربيل مقدمة من هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.. على إسهامات دولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع التعليم في إقليم كردستان العراق، مشيداً بهذا الخصوص بمبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لدعم العملية التعليمية في الإقليم، ومنها مبادرة «المدرسة الذكية» التي وجدت طريقها للتطبيق في الإقليم.

من جانبه، قدّم أحمد الظاهري، القنصل العام لدولة الإمارات لدى إقليم كردستان، التهنئة للطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، وشكر الكوادر التدريسية في الإقليم على ما تقوم به من دور مهم، وبخاصة في ظل ما تسببت به الجائحة من مصاعب في مختلف القطاعات، ومن بينها قطاع التربية والتعليم.