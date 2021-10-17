وفد سنغالي يبحث تعزيز التعاون مع «الشؤون الإسلامية»

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل الدكتور محمد مطر سالم الكعبي رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، بمقر الهيئة في أبو ظبي، باب أدام سيسي عمر، رئيس مجلس الإشراف على السلطة العليا للوقف السنغالي، والوفد المرافق له، الذي زار الهيئة لبحث سبل التعاون وتعزيز التواصل وتفعيل الشراكات.

وقد رحب الدكتور الكعبي برئيس الوفد ومرافقيه، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على تفعيل مثل هذه الزيارات، وترسيخ أوجه التنسيق بين الدول الشقيقة. مبدياً استعداد الهيئة للتعاون المثمر في كل ما من شأنه أن يخدم المجتمعات الشقيقة والصديقة، والعمل على تقديم الصورة الحقيقية لمبادئ الإسلام السمحة وإعلاء القيم الإنسانية النبيلة وإشاعة روح الألفة والتسامح واحترام الآخر وثقافة الأخوة الإنسانية، والمساهمة الفاعلة في نشر ثقافة الوقف والتوسع في مصادره ومصارفه بطرق عصرية مواكبة ليؤدي دوره في المجتمعات ودعم الأعمال الخيرية والإنسانية.

وناقش الوفد السنغالي بحضور عدد من المسؤولين في الهيئة آلية تنفيذ مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع الهيئة في عام 2019م وآلية تعزيز الشراكة بين الجانبين، والتنسيق المتواصل لبلورة أهدافها ومحاورها. حضر الاجتماع محمد سعيد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.