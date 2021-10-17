مفوض الجناح الألماني: استضافة إكسبو 2020 دبي يجسد قدرات الإمارات الاستثنائية

دبي (وام)

أكد ديتمار شميتز المفوض العام للجناح الألماني في إكسبو 2020 دبي، أن جهود الإمارات لاستضافة أهم حدث ثقافي وحضاري على مستوى العالم تجسد القدرات الاستثنائية والتخطيط المدروس في التنظيم وتطبيق تدابير الأمان في ظل جائحة كورونا العالمية. وقال إن الإمارات بذلت جهوداً عظيمة لضمان توفير بيئة آمنة لزوار إكسبو 2020 دبي.. مشيراً إلى أن إكسبو 2020 دبي مثالاً يحتذى به في تنظيم الفعاليات العالمية في فترة ما بعد «كورونا» لتنشيط صناعة الفعاليات ودعوة الناس من جميع أنحاء العالم للالتقاء معاً. وأضاف المفوض العام للجناح الألماني أن إكسبو 2020 دبي فرصة عظيمة للترويج للصورة العصرية الإيجابية لألمانيا.. لافتاً إلى أن طاقم الجناح الألماني بالكامل يشعر بالامتنان لكرم الضيافة في دبي.. معرباً عن تطلعه للترحيب بالزائرين في «معسكر ألمانيا» خلال الشهور القادمة من الحدث الدولي. وأوضح ديتمار شميتز أن الجناح الألماني يعرض معلومات شاملة عن القدرات التكنولوجية والصناعية والثقافية لبلاده بشكل جذاب وإبداعي ويقدم حلولاً محتملة تتصل بشعار الحدث العالمي «تواصل العقول وصنع المستقبل». وأضاف أن ألمانيا تعد من الدول الرائدة عالمياً في مجال الاستدامة فهو المكان الذي بدأ فيه اتجاه الاستدامة، حيث يتم تسخير العلم والصناعة والمجتمع المدني لضمان مستقبل مستدام، حيث يعتمد التحليل والبحوث والممارسة والتنمية في ألمانيا على الاستدامة وهي الرسالة التي تسعى ألمانيا إلى إيصالها للعالم. وقال إن مشاركة ألمانيا في إكسبو 2020 دبي تأتي تحت شعار «معسكر ألمانيا»، إذ يشير «المعسكر» إلى مكان المعرفة والبحث والتواصل، ويتمثل هدفنا في دبي في استعراض القدرات غير المحدودة التي يتمتع بها البشر بفضل ذكائهم وإبداعهم وقدرتهم على إعادة عملية التنمية إلى المسار الصحيح. وذكر «أن جناح ألمانيا في إكسبو 2020 دبي يركز بشكل أساسي على تقديم تجربة قيمة للزوار ويقدم الجناح المعرفة والحوار والتفاعل القائم على التعليم والترفيه، حيث يدخل الزوار إلى مساحة العرض التي تحتوي على 100000 كرة تقدم إحصائيات عن ألمانيا - على شكل حفرة كرة ضخمة. في معمل الطاقة المظلمة تنبض «كابلات الطاقة» بحلول إمدادات الطاقة للمستقبل. في مختبر مدينة المستقبل يصبح الزوار جزءاً من مشهد حضري معقد يحيط بهم تمامًا». وأضاف أنه في مختبر التنوع البيولوجي يختبرون جمال الطبيعة وضعفها تحت التركيب المعلق بنسب رائعة. كما إن الهندسة المعمارية المميزة للمعسكر الرأسي بأحجام المباني المكدسة والتحولات بين المساحات الداخلية والخارجية توفر أيضاً العديد من وجهات النظر المثيرة وغير المتوقعة. كما يهتم الجناح باستقبال الشباب والأطفال، فعندما يقترب زائر طفل من الجناح يتغير إلى وضع الأطفال ويقدم محتوى خاصاً للأطفال.