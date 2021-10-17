UPS تتعهد بزراعة 10 آلاف شجرة

دبي (وام)

أطلقت «UPS» مبادرة «غابة المستقبل» الرامية إلى رسم ملامح كوكب أكثر خضرة حيث تقوم المؤسسة في إطار المبادرة بغرس شجرة تكريماً لكل عميل يقوم بشحن طرد من خلال مكاتب UPS المنتشرة في موقع إكسبو 2020 دبي ويأتي ذلك انطلاقاً من التزامها بتقديم واحد من أكثر فعاليات إكسبو العالمية استدامة على الإطلاق.

وتقديراً للدور الإيجابي الذي يؤدونه سيحصل العملاء على شهادة رقمية لحيادية الكربون تشمل تفاصيل دقيقة حول البصمة الكربونية للشحنة والإجراء المُتخذ لتعويضها.

وتعتزم مؤسسة UPS في إطار مبادرة «غابة المستقبل» غرس 10 آلاف شجرة و750 شجرة في دولة الإمارات خلال أكتوبر الحالي إلى جانب غرس 2,025 شجرة في اليابان حيث ستنعقد النسخة القادمة من فعالية إكسبو العالمية في 2025. وقالت لورا لين الرئيسة التنفيذية للشؤون المؤسسية لدى «UPS».. « تسعى UPS من خلال شراكتها مع إكسبو 2020 دبي إلى الارتقاء بمبادرات الاستدامة وضمان قدرتنا على ترك أثر إيجابي ومستدام في مختلف المجتمعات حول العالم.