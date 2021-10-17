وفد «غرفة أم القيوين» يزور إكسبو

أم القيوين (وام)

زار وفد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أم القيوين «إكسبو2020 دبي»، ومركز الأعمال المصاحب بالمعرض، وذلك ضمن إطار تعزيز التعاون بين الجهات الرسمية وتحقيق الغرفة لمسؤوليتها في دعم الجهود المبذولة للاستعدادات الاستثنائية التي أبهرت فيها الدولة للعالم.

وزار الوفد جناح الإمارات الذي تم تصميمه بصورة مبدعة ليروي قصة الإمارات «موطن الحلم والإنجاز» والذي يقدم فكرة شاملة عن الثقافة الإماراتية عبر محتوى متنوع من عروض تراثية تمكن الزائر من التعرف عن قرب على الفلكلور الإماراتي، ومميزات البيئة الإماراتية والشخصيات الملهمة التي أسهمت في تشكيل ملامح قصة نجاح الإمارات.