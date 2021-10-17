«الاتحاد» تناقش التنمية الاقتصادية والإسهام الحضاري للإمارات عالمياً

أبوظبي (الاتحاد)



في الذكرى الثانية والخمسين لصدور «الاتحاد»، وتحت عنوان «التنمية الاقتصادية.. قاطرة الاستقرار والإسهام الحضاري»، تنطلق فعاليات المنتدى السنوي السادس عشر للصحيفة الأربعاء المقبل، الذي يُسلط الضوء على تطور مسارات التنمية في الإمارات، وأهمية اقتصاد المعرفة كرافد مهم في أجندتها التنموية للحاضر والمستقبل، ودلالات مشاريع الخمسين.

ومن خلال 12 ورقة عمل، وبحضور ومشاركة كوكبة من الباحثين والخبراء والكُتاب العرب والأجانب، يعرض المنتدى رؤية الإمارات التنموية ومبادراتها في التعايش والسلام والتسامح، التي تعزز الإسهام الحضاري للدولة وترسخ سياستها المرتكزة على التعاون والتواصل الإيجابي مع كل ثقافات العالم. وأكد حمد الكعبي رئيس التحرير أن التنمية الاقتصادية ملف مهم في مرحلة ما بعد «كوفيد - 19»، تحرص «الاتحاد» على توعية قرائها بأهميته وبمتابعة وتحليل تطوراته.

وأضاف حمد الكعبي أن المنتدى يتطرق لتجربة الإمارات في تطوير نموذجها التنموي بمبادرات إنسانية عالمية في التعايش والتسامح والتعاون وتغليب المشتركات الإنسانية والتركيز على تحديات المستقبل والتعامل معها بإيجابية، من خلال العلوم المتقدمة والابتكار وتحفيز الشباب على مواكبة الطفرة التقنية.

ومن خلال أوراق عمل المشاركين، يتطرق المنتدى إلى معرض «إكسبو 2020 دبي» كحدث عالمي يدشن أولى خطوات تعافي الاقتصاد العالمي.

ويقدم المنتدى نماذج ناجحة للشباب الإماراتي في مجالات الذكاء الاصطناعي والعلوم المتقدمة. ويركز المنتدى في نسخته السادسة عشرة على أهمية دور الشباب في مواكبة الابتكارات والعلوم المتقدمة، من أجل تعزيز مسارات التنمية في عصر الذكاء الاصطناعي. ويناقش المشاركون في المنتدى المبادرات الإنسانية التي أطلقتها الإمارات في مجالات التسامح والتعايش والسلام. ويتطرق المنتدى إلى أصداء ودلالات استضافة الإمارات فعاليات «إكسبو 2020 دبي»، كبداية فعلية للتعافي العالمي من وباء «كوفيد - 19»، وفي الوقت نفسه يكرّس رؤية الإمارات في التعاون بين شعوب العالم، ويعزز التقارب بين جميع الثقافات. وينعقد منتدى «الاتحاد» بانتظام كل عام منذ 2006، بالتزامن مع ذكرى صدور الصحيفة في 20 أكتوبر. ويحظى بحضور واهتمام كوكبة من المفكرين والباحثين العرب والأجانب، لما يشهده من مشاركات فعالة من قامات فكرية وأقلام لها وزنها على الساحة العربية والدولية.

والمنتدى منصة للخبراء والباحثين، تطرح عبره الموضوعات التي يسلط الضوء عليها، ومساهمات المشاركين في فعالياته، ليوضح الصورة الإيجابية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويُعد رافداً مهماً للأفكار المحفزة على المبادرات الخلاقة في مجالات عدة.