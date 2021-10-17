«برجيل الطبية» تزيل كيساً ضخماً من كبد رضيعة

منى الحمودي (أبوظبي)

نجح فريق جراحة الأطفال في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، في علاج رضيعة تبلغ من العمر 3 أشهر بإجراء جراحة لاستئصال كيس كبدي ضخم يبلغ طوله 8 سنتيمترات، وذلك عبر عملية دقيقة بالمنظار استغرقت ساعتين دون مضاعفات.

وأوضح الدكتور راجاسيخار سينجاباجو، اختصاصي جراحة الأطفال في المدينة أن هذا النوع من التكيسات يعتبر نادر الحدوث في حالات العيوب الخلقية نظراً لحجمه الكبير مقارنة بعمر الطفلة، وتم تشخيص الكيس في الكبد لأول مرة خلال الفحوص المنتظمة التي كانت تجريها الأم خلال فترة الحمل، وتحديداً في الشهر السادس، ومع المتابعة والفحوص لوحظ استمرار الكيس في النمو حتى الولادة، وأظهر فحص ما قبل الولادة أن حجم الكيس بلغ حوالي 4 سنتيمترات.

راجاسيخار سينجاباجو

وأضاف: «بعد الولادة بشهر تم استقبال المريضة في المدينة، ووضع الطفلة تحت المراقبة لإجراء الفحوص اللازمة، والتي أظهرت استمرار الكيس في النمو حتى وصل إلى طول 8 سنتيمترات، مما أصاب الوالدين بالقلق والخوف لاعتقادهم أنه سيزول بعد الولادة، وزادت حدة القلق لديهما عند إخبارهم بضرورة إجراء جراحة عاجلة لاستئصال الكيس في الكبد، نظراً لتأثيراته الخطيرة على بقية الأعضاء المجاورة للكبد». ولفت الدكتور راجاسيخار، أنه تم وضع الرضيعة تحت المراقبة لمدة أسبوعين أُجريت خلالهما الفحوص المفصلة بالرنين المغناطيسي للاطلاع على حجم وموضع وتكون الكيس، حيث كان حجم الكيس 6 سنتيمترات عندما تم إحضار الطفلة إلى المستشفى، وفي غضون أسبوعين من المراقبة، نما بمقدار 2 سنتيميتر ليصل إلى حجم 8 سنتيمترات.

وذكر أن الأطفال الذين يصابون بتكيسات تكون عادةً صغيرة الحجم لا تزيد على 3 سنتيميترات وتزول من تلقاء نفسها بعد أسابيع عدة، إلا أن فحوص الرضيعة أكدت وجود عيب خلقي، قد يكون سببه اضطراب هرموني، لكنه نادر الحدوث نظراً لحجمه الكبير، وأكد أن مثل هذه الحالات يصعب تشخيصها سريرياً ومن المحتمل أن يتسبب التكيس الكبير في مشكلات صحية عند تمزقه، وبالتالي إمكانية حدوث عدوى ونزيف داخلي، مما قد يهدد حياة الطفلة، وفي حال بقائه سيؤثر بلاشك على الأعضاء المجاورة ووظائفها إذا استمر في النمو نظراً لأنه يضغط على الأعضاء، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة علاجية خاصة بعد مناقشة الحالة مع عدة أطباء متخصصين في طب حديثي الولادة والتخدير، وكان القرار الأمثل هو إجراء الجراحة بالمنظار وتجنب جراحة البطن.

وأشار إلى أن جراحة المنظار تُعد الإجراء الأمثل في حال وجود الأكياس الكبيرة، حيث يحقق هذا النوع من الجراحات سرعة التعافي ويقلل من الآلام ويساهم في تقليل احتمالية النزيف، لافتاً إلى أن الطفلة تعافت بشكل سريع واستجابت للعلاج وعادت للرضاعة، وغادرت خلال 3 أيام بعد الجراحة. ومن جانبهما، عبر والدا الطفلة عن شكرهما وامتنانهما للفريق الطبي على الرعاية والاهتمام والدعم النفسي.