افتتاح أول وحدة علاجية لكبار المواطنين في مستشفى الأمل للصحة النفسية

دبي (الاتحاد)

كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن افتتاح أول وحدة علاجية متخصصة للصحة النفسية للمرضى الداخليين، مخصصة لكبار المواطنين في مستشفى الأمل للصحة النفسية، وهي الأولى من نوعها في دولة الإمارات، ويأتي هذا المشروع تماشياً مع توجهات حكومة الإمارات للارتقاء بجودة الحياة الصحية لكبار المواطنين وتوفير الرفاه والحياة الكريمة والآمنة لهم، بما يساهم في دمجهم في الحياة الاجتماعية وتعزيز قدراتهم أمام مختلف التحديات النفسية.

وتهدف الوحدة العلاجية المستحدثة إلى خدمة كبار المواطنين الذين يعانون اضطرابات نفسية شديدة ويحتاجون إلى دخول المستشفى للتقييم والعلاج.

وأكد الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، الحرص على تقديم رعاية صحية استثنائية لكبار المواطنين وفق توجيهات القيادة الحكيمة، والارتقاء بجودة حياتهم وزيادة الوعي باحتياجاتهم الصحية والنفسية، وإدراج مبادرات ومشاريع لرعاية صحتهم النفسية في استراتيجيات التخطيط الصحية الوطنية، ويتم حالياً تمكينهم من الخدمات المتميزة التي يقدمها مستشفى الأمل للصحة النفسية الحائز على الاعتماد الدولي، والأول من نوعه في المنطقة.