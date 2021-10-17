«كليفلاند» اسم لمولود تقديراً لجهود فريق المستشفى

أبوظبي (الاتحاد)

تمكّن فريق طبي في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»، من إنقاذ حياة مقيمة وجنينها بعد عملية جراحية دقيقة للقلب تكللت بالنجاح، الأمر الذي دفع العائلة إلى إطلاق اسم «كليفلاند» على المولود الجديد تقديراً للجهود التي بذلها الفريق الطبي، والتي ساهمت في منح الأم والجنين فرصة ثانية للحياة بما يشبه المعجزة. وكانت ميشيل بالديمور، التي تبلغ من العمر 30 عاماً وتحمل الجنسية الفلبينية، حاملاً بطفلها الثاني، وخلال زيارتها للطبيب للاطمئنان على صحة جنينها ومتابعة حالة حملها، ذكرت لطبيبها معاناتها مؤخراً من سعال جاف وصعوبة في التنفس لتتطور الأعراض إلى ارتفاع في درجة الحرارة، وبعد إجراء الاختبارات ثبُتت إصابتها بفيروس «كوفيد - 19»، ما استدعى إحالتها إلى أحد مستشفيات الولادة لمراقبة حالتها خوفاً عليها من تعرضها لمضاعفات خطيرة كونها في الأسبوع السادس والعشرين من الحمل، ولكن حالتها تدهورت وزادت حاجتها للأكسجين، ما تطلب وضعها على جهاز تنفس اصطناعي لدعم رئتيها. وبالإضافة إلى الالتهاب الرئوي الشديد الناتج عن إصابتها بفيروس «كوفيد - 19»، كشفت الأشعة السينية للصدر عن أنها تعاني تضخماً في القلب.

وقال الدكتور فيفك كاكار، مدير برنامج الرعاية الحرجة للقلب والأكسجة الغشائية خارج الجسم في مستشفى «كليفلاند كلينك أبوظبي»: «إن الحالة التي وصلت فيها السيدة ميشيل بالديمور إلى مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي كانت حرجة للغاية، حيث بذل الفريق الطبي في المستشفى جهوداً كبيرة طوال تلك الليلة لإزالة أكبر قدر ممكن من السوائل المتراكمة في الجسم، وإعادة استقرار مستويات ضغط الدم والأكسجين لديها».