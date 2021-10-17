الإمارات تطور منصة معززة بـالذكاء الاصطناعي لمقـابلات العمل

سامي عبد الرؤوف (دبي)



وقعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، مذكرة تعاون مع شركة SHL، لتأسيس وتطوير أول منصة ذكية لمقابلات العمل عبر «الإنترنت»، معززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تسمح بتقييم ومواءمة المواهب الإماراتية في الوظائف الأنسب لهم باللغة العربية وباللهجة الإماراتية.

وأكدت سلوى عبد الله مدير إدارة المشروعات والبرامج في الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في تصريحات لـ «الاتحاد»، إن هذا المشروع سيشكل نقلة نوعية في عالم المقابلات الوظيفية، الذي بات يعتمد اعتماداً شبه كلي على تقنيات وبرامج الذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أهمية هذا التعاون بين «الهيئة» وشركة SHL، كونها واحدة من كبريات الشركات العالمية التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات الثورة التكنولوجية في مجال إدارة وتنمية رأس المال البشري.

ولفتت إلى أن المشروع الذي سيتم تطويره خلال الفترة القادمة بمشاركة أكثر من 1000 موظف من الحكومة الاتحادية يضاف إلى سلسلة الجهود والمبادرات المبتكرة التي تطلقها «الهيئة» على مستوى الحكومة الاتحادية، للارتقاء بمنظومة العمل الحكومية وتطوير أدواتها، ومواكبة آخر المستجدات والتطورات في مجالي التكنولوجيا وإدارة الموارد البشرية.

وذكرت أن المنصة الجديدة ستسهم في تسريع عملية التوظيف النوعي ورفع جودته في الحكومة الاتحادية، واستقطاب أصحاب الكفاءات والمواهب المناسبين لمتطلبات واشتراطات الوظائف الشاغرة في الحكومة الاتحادية، وهو الأمر الذي سيعزز عملية التوظيف برمتها.

ولفتت إلى دور المنصة في توفير الوقت والجهد على إدارات الموارد البشرية في الوزارات والجهات الاتحادية، بتوظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للتركيز على مهام ومسؤوليات أخرى أكثر استراتيجية.

وأوضحت سلوى عبدالله، أن تطوير وبناء هذه المنصة باللغة العربية سيزيد من مستوى الموضوعية في عمليات تقييم المواهب، ما يسهم في تلبية الاحتياجات الوظيفية بفعّالية على مستوى الحكومة الاتحادية.

من جانبه، أكد محمد فريد زين الدين، المدير العام لشركة SHL عن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أهمية هذه الشراكة في دعم جهود «الهيئة» الحثيثة، لتطبيق أفضل الممارسات العالمية والحلول الرقمية في مجال إدارة الموارد البشرية، وتعزيز جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي، بتبني أفكار ومشروعات مبتكرة، معززة بأحدث التقنيات المطبقة عالمياً، لمساعدة الجهات الاتحادية على استثمار مواردها ومواهبها البشرية بالشكل الأمثل. وقال: «سنوظّف خبرات فريق عملنا التي تدعمها سنوات من البحث العلمي والتجارب المكثفة ودراسات البحث والتطوير في التعاون مع الهيئة لتطوير هذه المنصة باللغة العربية، لتكون أول منصة مبتكرة تدعم اللهجة الإماراتية، وتسهّل تقييم آلاف المواهب الوطنية، وتوفّر رؤى عميقة عن الكوادر المستقبلية».