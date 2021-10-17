1242 معاملة أنجزتها دائرة الخدمات في الزراعة التجميلية برأس الخيمة

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أنجزت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة ممثلة بمؤسسة الزراعة التجميلية بدءاً من يناير الماضي حوالي 1242 معاملة خاصة بمكافحة الآفات العامة والقوارض، بحسب المهندس أحمد الحمادي مدير عام الدائرة.

وقال الحمادي، إن الدائرة ممثلة بمؤسسة الزراعة التجميلية تسعى جاهدة إلى تطبيق الاستراتيجية المعتمدة وفق أفضل الممارسات العالمية، والتي تختص بالتحديد في الآفات الناقلة للأمراض، مثل البعوض والذباب والقوارض، وذلك للحدّ من احتمال تكاثرها ولضمان الصحة العامة، مؤكداً أن الدائرة تعمل على توفير بنية تحتية عصرية، لتنمية مستدامة وحياة راقية من خلال تعزيز وتطوير منظومة الزراعة التجميلية وتوسيع المساحات الخضراء، مشيراً إلى أن الدائرة تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات من خلال تطوير وتحديث خططها الاستراتيجية، من خلال مؤسساتها الأربع «الزراعة التجميلية»، و«الصرف الصحي»، و«إدارة المخلفات»، إضافة إلى «الأشغال»، حيث تعمل كل ببرامج مستقلة لضمان تقديم الخدمات للعملاء بجودة وتميز.