ابن علوان يوجه بتعزيز جودة خدمات «الترخيص» برأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

قام اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بجولة تفتيشية لمركز خدمات المرور والترخيص بشرطة رأس الخيمة، يرافقه أعضاء فريق التفتيش، وتفقد سير العمل بمركز خدمات المرور والترخيص، مطلعاً على الأهداف والمؤشرات والمبادرات الاستراتيجية، ونتائج إنجازات العمل التي تم تحقيقها وفقاً للمستهدفات بالمركز، كما تمت مناقشة تقارير أداء مركز إسعاد المتعاملين، مؤكداً تعزيز جودة حياة المتعاملين ورفع مستويات الرضا والسعادة عن خدمات المرور والترخيص برأس الخيمة. كما باشر خلال الجولة الميدانية، إنهاء إجراءات معاملات المراجعين على مكاتب الواجهة الأمامية بمركز خدمات المرور والترخيص، مستمعاً إلى آرائهم وملاحظاتهم وأفكارهم بصورة مباشرة حول الخدمات المرورية المقدمة لهم من قبل وزارة الداخلية، ممثلة بشرطة رأس الخيمة.