شرطة أبوظبي تنفذ ملتقى «المبتعثين» المعرفي

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت شرطة أبوظبي ملتقى المبتعثين الافتراضي عن بُعد للتبادل المعرفي، وذلك ضمن الخطة السنوية لإدارة البعثات بقطاع الموارد البشرية، لتعميم المعرفة وتبادل المعلومات الأكاديمية للمبتعثين بمجالات التخصص للطلبة الجدد بالتنسيق مع مختبر الذكاء بالقيادة العامة.

وأكد العميد عثمان حاجي الخوري، مدير إدارة البعثات بقطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، حرص القيادة الشرطية على دعم وتشجيع العنصر الوطني وتمكينه من تحقيق النجاح والتميز في الدراسة ومجالات العمل، إسهاماً في مسيرة البناء والتطوير والعمل على رفعة شأن الوطن.

وتضمن الملتقى ورشتين، الورشة الأولى عن التجربة اليابانية وقدمها النقيب جمعة القايدي ونقل تجربة الابتعاث في اليابان وكيفية تعلم الثقافة اليابانية وأسسها، ومسيرة إتقان اللغة، والتحديات والصعوبات التي تواجه المبتعثين، والاجتهاد في تعلم مقومات الحياة بشكل عام، والإصرار والعزيمة على النجاح، فضلاً عن الالتزام التام وتمثيل دولة الإمارات بصورتها المشرفة دوماً.