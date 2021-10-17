«قضاء أبوظبي»: قيد الدعوى التفاعلي بالذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، خدمة قيد الدعوى التفاعلي في محاكم أبوظبي، والتي تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم لتمكين المتعاملين من قيد الدعاوى من دون الحاجة إلى الإلمام الكامل بالقوانين والإجراءات القضائية المتبعة، وذلك اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح إتمام المعاملة من خلال التفاعل مع الخدمة الرقمية وتزويدها بالمعطيات لتحديد نوع الدعوى والمحكمة المختصة وموعد الجلسة الأولى لنظر القضية.

وأكد المستشار يوسف العبري، أن المبادرات الرقمية لدائرة القضاء حققت نقلة نوعية في تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين وتطوير المنظومة القضائية بما يتماشى مع التحول الرقمي لحكومة أبوظبي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بأهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة والأنظمة المتطورة لضمان الاستدامة واستمرارية الأعمال في ضوء استشراف المستقبل.