2000 عامل استفادوا من «ينابيع العطاء» بالشارقة

الشارقة (الاتحاد)

كرم العقيد يوسف عبيد حرمول، مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، مجموعة من الفرق التطوعية، تقديراً لجهودهم المبذولة والدور المجتمعي الفعال في إنجاح حملة «ينابيع العطاء»، التي استهدفت أكثر من 2000 عامل في مختلف المناطق الصناعية والمواقع الإنشائية بالشارقة.

وأثنى العقيد يوسف حرمول، على جهود المتطوعين ومشاركتهم الفعالة في الحملة، مؤكداً أن التكريم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة الشارقة الدائم على تكريم متعامليها الخارجيين، وتسليط الضوء على جهودهم المجتمعية المهمة.