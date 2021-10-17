شرطة الشارقة تناقش الأمن السيبراني العالمي

الشارقة (الاتحاد)

سلط برنامج «أمان يا بلادي» الذي تعده إدارة الإعلام والعلاقات العامة بشرطة الشارقة، الضوء على شهر التوعية بالأمن السيبراني، الذي يصادف شهر أكتوبر من كل عام، ويأتي تأكيداً على أهمية التوعية بالتحديات والمخاطر التي يزداد حجمها يوماً بعد يوم مع التطور التكنولوجي الهائل والنمو المتسارع في التقنية المعلوماتية.

واستضاف البرامج المقدم محمد بن حيدر المراشدة الباحث والمتخصص في مجال الأمن الإلكتروني الوطني بشرطة الشارقة، وحمد أحمد الخميري محلل حوكمة في دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة، وقَدم حلقتها النقيب أحمد الحمادي، والملازم أول مانع النقبي.

وتطرق المقدم ابن حيدر، في بداية حديثة إلى مفهوم الأمن السيبراني، وأهميته في الحفاظ على أمن المعلومات وحماية الأنظمة الإلكترونية، والشبكات، والبيانات من الهجمات الخارجية.