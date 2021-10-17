الفجيرة (وام) يشهد معرض «في حب النور المبين» للاحتفاء بالمولد النبوي الشريف، المقام حالياً في بيت الشيخ محمد بن حمد الشرقي التاريخي في المنطقة التراثية بجانب قلعة الفجيرة - الذي افتتحه سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، إقبالاً كبيراً، حيث توافد الزوار للاطلاع على الأعمال الفنية من إبداعات الشباب والأطفال بهدف غرس مفهوم الاحتفال بهذه المناسبة بطريقة إبداعية وملهمة، وسط أجواء تراثية من الإمارة ودعم الفنانين الذين يشاركون في المعرض ضمن مسابقة أطلقتها اللجنة المنظمة ورصد جوائز قيمة. وقالت حصة الفلاسي المشرف العام على احتفالية المولد النبوي الشريف في الفجيرة «يتضمن المعرض الأعمال الفائزة في مسابقة النور المبين، التي وجه بإطلاقها سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لفئة الناشئة والشباب، بهدف عكس سيرة وحياة الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، بطريقة فنية في مجال الرسم والنحت والخط العربي والشعر في ذكرى المولد النبوي الشريف».