«إكسبو» في الصحافة الدولية.. الابتكارات سلاح لمواجهة التحديات

محمد وقيف (أبوظبي)

اهتمامٌ متواصل توليه الصحافة العالمية لمعرض «إكسبو 2020 دبي»، مع تركيز خاص على محتويات وتفاصيل الأجنحة الوطنية لكل بلد، من الـ«بانجكوتا» الفلبيني إلى «روبوت الباندا» الصيني.

الإعجاب بهولندا

صحيفة «ذي إندبندنت» البريطانية سلّطت الضوء على أهم ما يميز معرض «إكسبو 2020» مقارنةً مع النسخ السابقة من المعارض العالمية، فقالت إن «معرض الإمارات الكبير، الذي يَعد بجولة حول العالم في 24 ساعة، يبعث على التفكير والتأمل ويوفّر المتعة والمرح»، مضيفة أن المعرض، الذي يستضيف 191 بلداً، يُعد الأكبر على الإطلاق. كما أنه أول فعالية عامة كبيرة تنظّم منذ أن أرغم الوباء العالم على السكون قبل 18 شهراً. وخلافاً لأولمبياد طوكيو، فإن المعرض مفتوح بالكامل في وجه الجمهور، مظهراً أن أيام فيروس كورونا الأحلك ربما باتت وراءنا بشكل نهائي. وفضلاً عن ذلك، فإن المعرض، الذي أُقيم على مساحة 4 كيلومترات مربعة، شاسع ومترامي الأطراف، تتابع الصحيفة. غير أن هناك تطبيقاً ذكياً خاصاً بـ«إكسبو 2020» يمكّن الزوار من التعرف على خريطة المكان والوصول إلى موقع كل جناح من الأجنحة.

أما عن أبرز ما شد انتباه موفدة الصحيفة إلى المعرض سارة مارشال، فقد كتبت هذه الأخيرة تقول إن واحداً من أبرز أجنحة المعرض وأكثرها إثارة للاهتمام ينشغل بالمواضيع البيئية وجاء من هولندا التي حوّلت جناحها إلى مزرعة للفطر. فهناك توزَّع مظلاتٌ على الزوار الذين تبتل ملابسهم بزخات من المطر مع أضواء مبهرة، وبعد ذلك تقدّم لهم نبذة عن تقنيات زراعة الفطر باستخدام الرطوبة المجمّعة من الهواء.

ومن الإضافات الأخرى اللافتة إلى الموقع، هناك غابة سويدية أعيد إنشاؤها بوساطة أشجار أعيد زرعها من البلدان الاسكندنافية، وصورة ثلاثية الأبعاد لبطل مايكل أنجيلو الإيطالي ديفيد، وفريق من الروبوتات يعزف ألحان بيتهوفن في مختبر الثقافة بالجناح الألماني.

جناح «بانجكوتا»

معرض «إكسبو 2020»، الذي أُرجئ العام الماضي بسبب «الجائحة»، يشجّع على الابتكار والأفكار الجديدة ويروّج لها من خلال المعروضات والاجتماعات ومنتديات الأعمال والفعاليات الثقافية، تؤكد صحيفة «ذي إنكوايرر» الفلبينية.

وعن المشاركة الفلبينية في المعرض، نقلت الصحيفة عن روزفي جيتوس، مساعدة وزير التجارة والصناعة الفلبيني ونائبة المفوض العام للجناح الفلبيني في معرض «إكسبو 2020 دبي»، قولها: «إن الهدف الرئيسي للتجارة والاستثمار هو بناء العلاقة الثنائية بين الفلبين والإمارات. وعندما سيأتي وزير التجارة رامون لوبيز في شهر ديسمبر، سيبرم اتفاقية مع الإمارات بخصوص الاستثمار والترويج والحماية».

وعلاوة على ذلك، تضيف الصحيفة، فإن معرض «إكسبو 2020» يتيح للبلاد فرصة لزيادة إمكاناتها التصديرية إلى الإمارات وإلى السوق الفلبينية في الخارج.

وعن الجناح الفلبيني في المعرض، الذي اتّخذ شكل شبكة معلقة تسمى «بانجكوتا»، التي تعني الشعاب المرجانية باللغة الفلبينية القديمة، قالت الصحيفة، إنه يرمز إلى تفاعل الفلبيني مع الطبيعة وصفتي الانفتاح والتواصل، وإلى كيف أن الفلبينيين منتشرون في العالم مثل المرجان ولكنهم استطاعوا مع ذلك الحفاظ على روابط مع بلدهم، مضيفة أن الأعمال الفنية ومنشآت الوسائط المتعددة وأفلام الرقص والموسيقى المبتكرة... كلها أشياء تحكي قصة تطور «الفلبيني العالمي».

أما الجزء المفضل في الجناح بالنسبة لغيتوس، فهو سلسلة الرجال الملونين الطائرين للفنان تشارلي كو. والتي ترمز إلى العمال الفلبينيين في الخارج، وهم يضعون أيديهم على قلوبهم تعبيراً عن حب الوطن.

طموحات لمواجهة التحديات

موقع «يورونيوز» الإخباري كتب أن معرض «إكسبو 2020» هو المعرض العالمي الخامس والثلاثون ضمن سلسلة المعارض العالمية التي أُقيمت على مدى 170 عاماً، والتي تهدف إلى عرض الأفكار والاختراعات والابتكارات التي تجيب على المشاكل والتحديات التي تواجه العالم.

وذكّر بأن 192 بلداً تشارك في معرض دبي الذي سيستمر لفترة ستة أشهر، ويهدف إلى جذب عددٍ أكبر من الزوار مقارنة مع معرض ميلانو السابق في ضوء الرفع التدريجي للقيود على السفر عبر العالم.

وفي هذا الإطار، نقل الموقع الإخباري عن نائبة المفوض العام للجناح الإسباني في المعرض كارمن بوينو قولها، إن الفعالية مهمة على اعتبار أنها أول تجمع حقيقي من نوعه منذ ظهور الوباء. وقالت: «إنه سيكون تجمعاً مادياً للأشخاص من مناطق مختلفة كثيرة. ونحن مستعدون للزيارة ومستعدون لعيش التجربة وتقاسم التجارب مع الآخرين».

وباعتباره أول معرض عالمي ينظم في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا، يضيف موقع «يورونيوز»، فإن المخططات طموحة جداً، إذ من المؤمل أن يجمع المجتمعَ العالمي معاً من أجل مناقشة تحديات عالمية من قبيل تغير المناخ والنمو الاقتصادي.

طفرة روبوتية

الشركات الصينية تكشف النقاب عن أحدث ابتكاراتها التكنولوجية في معرض «إكسبو 2020 دبي». تحت هذا العنوان، أشارت «تشاينا ديلي» إلى أن الشركات الصينية تعرض أحدث مبتكراتها التكنولوجية في الجناح الصيني في معرض «إكسبو 2020» في وقت تعتزم فيه اغتنام هذه المناسبة لتوسيع نطاق تواصلها في الخارج.

وفي هذا الإطار، أشارت الصحيفة إلى «يو بي تيك روبوتيكس»، وهي شركة مختصة في الروبوتات والذكاء الاصطناعي، تعرض «الروبوت الباندا» والـ«ووكر إكس»، وهو عبارة عن روبوت خدمة ضخم يتميز ببعض صفات الإنسان.

وتقول الصحيفة، إن الروبوت الباندا اللطيف يحظى بشعبية واسعة بين الزوار الذين يستبد بهم الفضول، مضيفة أن الروبوت، الذي يحمل اللونين الأبيض والأسود ويدعى «يويو»، يستطيع التعريف بنفسه والقيام ببعض حركات فن القتال الصيني «التاي تشي». وقد كان نجمَ الجناح الصيني بامتياز؛ إذ يحرص الكثير من زوار الجناح على التقاط صور معه.

وإلى ذلك، يعرَّف الزوار على تجربة الصين في المدن الذكية، والتكنولوجيات الزراعية، والممارسات الصديقة للبيئة. وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة عن كبير مسؤولي العلامة التجارية للشركة المصنعة للروبوت: إن الروبوتات الذكية التي تنتجها الشركة وتعمل بالرصد الحراري وفّرت خدمات روبوتية ضد «كوفيد 19» في 15 بلداً ومنطقة.

وبعد أن أرجئ سنة بسبب «كوفيد - 19»، افتتح معرض «إكسبو 2020» في 1 أكتوبر. وقال زوار، إنهم انتظروا بفارغ الصبر افتتاح المعرض الذي يهدف إلى جمع العالم معاً. وفي هذا الإطار، نقلت الصحيفة عن واتي لوك، وهو زائر للمعرض، قوله: «إن التكنولوجيا هي الجزء الأكثر إثارة للإبهار في الجناح الصيني. لقد كنا مستعدين لذلك؛ لأننا كنا نعلم أن الصين حققت الكثير في التكنولوجيا».