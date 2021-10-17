«إكسبو» 34560 يوماً حول العالم

حسام عبدالنبي (دبي)

تخيل أنك استطعت أن تزور 192 دولة، وتبقى في كل دولة منها لمدة 6 أشهر، تلتقي مع العقول والخبرات والمبتكرين وكبار المسؤولين والمثقفين والفنانين في تلك الدول، وتتبادل الحوار مع شباب كل دولة، وتطلع على عاداتهم وثقافاتهم وتقاليدهم، هل تعرف أن الزمن المطلوب لذلك بحسبة بسيطة هو 34560 يوماً أو ما يتجاوز 94 عاماً؟

هذا الأمر أصبح متاحاً بكل سهولة لكل شاب في الإمارات وبتكلفة لا تذكر عبر فعاليات «إكسبو 2020 دبي» الذي رفع شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل»، ومن خلال عبور بوابة «إكسبو دبي» يستطيع أي شاب في الإمارات الاطلاع على تطلعات وآمال الشعوب وإقامة الروابط والصداقات عبر الحدث الذي يشكل بحق فرصة لمواكبة أحدث الابتكارات، والأفكار، ومعرفة أعرق الثقافات والتقاليد لأكثر من 192 دولة مشاركة، ما يعني أن الحدث العالمي يشكل ركائز صنع مستقبل أفضل للبشرية.

ولم يكتف «إكسبو 2020 دبي» بذلك، بل وفر للشباب وخاصة طلاب الجامعات والنساء مبادرات خاصة توفر لهم التمويلات التي تمكنهم من صنع مستقبل أفضل للبشرية والمشاركة في مجالس متخصصة تضم قادة الفكر في دول العالم، وكذلك البرامج التي تستهدف إشراكهم في وضع حلول ملموسة لأكبر التحديات العالمية ودعم أهداف التنمية المستدامة.

100 مليون دولار للابتكار

يمكن للشباب الاستفادة من مبادرة «إكسبو لايف» التي تأتي تحت شعار الابتكار يأتي من الجميع وإلى الجميع، ولها 4 أهداف هي الابتكار، الشراكات، الأثر، والتفاعل. ويساهم إكسبو لايف، بمخصصاته البالغة 100 مليون دولار أميركي، في تسريع الحلول الإبداعية التي تعمل على تحسين جودة الحياة، مع الحفاظ على العالم، ويدعم هذه الحلول ويروج لها، عبر كل من برنامج «منح الابتكار المؤثر» وبرنامج «الابتكار للجامعات».

ويقدم «إكسبو لايف» تمويلاً يصل إلى 100 ألف دولار أميركي لكل مشروع مبتكر، ويوفر أيضاً منحاً للبحوث والتنمية تصل قيمة كل منها إلى 50 ألف درهم، ويتيح فرصا للانتشار وتكوين علاقات اجتماعية، وذلك بهدف تحفيز التفكير الإبداعي والتعاون بين طلاب الجامعات لإيجاد حلول لمشاكل تواجهها دولة الإمارات والمنطقة والمساهمة في تسريع تطوير الابتكارات العملية والمفاهيم الجديدة لاعتمادها وصنع النماذج الأولية منها، تمهيدا لتطبيقها تجارياً. وإلى جانب تقديمه الِمنح، يسلط برنامج «إكسبو لايف» الضوء على مُبتكِريه العالميين في جناح إكسبو لايف، ليساهم في ربطهم بشبكة دولية من الدول المشاركة والمؤسسات العالمية، وملايين الزوار المتوقع حضورهم في إكسبو. وعلى مدار البرنامج، عملت لجنة التقييم، التي تضم أكثر من 40 عضواً، على دراسة طلبات التقديم.

ويعمل برنامج «منح الابتكار المؤثر» على تمويل حلول جديدة ومبتكرة تساهم في جعل العالم مكانا أفضل، في حين يخصص برنامج «الابتكار للجامعات» لطلاب الجامعات الذين يهدفون إلى إيجاد حلول للمشاكل العالمية التي تؤثر على المنطقة.

وتحت عنوان الابتكار سيكون «إكسبو 2020 دبي» محركا عالميا للإبداع يخلق حالة من الإلهام من أجل حلول إبداعية قابلة للقياس، وأيضاً محركاً للابتكار العالمي، يوفّر الإلهام ويحفز الحلول الإبداعية القابلة للتطوير على حد سواء.

وتأتي الشراكات ضمن الأهداف من أجل إقامة شبكة للعمل المشترك بين الدول والهيئات والمبتكرين من خلال التحديات العالمية المشتركة، أما هدف الأثر فيتحقق عبر خلق أثر ملموس وقابل للقياس لتحسين حياة الناس في أنحاء العالم من خلال دعم التطوير ونشر الحلول الجديدة، ومن خلال هدف التفاعل يتم التفاعل بين المشاركين وأصحاب المصلحة من خلال «تواصل العقول» بهدف دعم الحلول في موضوعات إكسبو الفرعية وهي الفرص والتنقل والاستدامة.

حوارات تحدث فرقاً

وضعت إدارة «إكسبو دبي» عدداً من المبادرات والبرامج بالتعاون مع أفراد من جميع أنحاء العالم، من أجل ترك أثر هادف للحدث لدى جميع شباب العالم ومنها، مبادرة المجلس العالمي، هي مبادرة تستهدف إجراء حوارات تحدث فرقاً عبر إيجاد وجهات نظر واتصالات جديدة بين المشاركين، والترحيب بأصوات وأفكار متنوعة من جميع أنحاء العالم، والتباحث من أجل مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين. ولإحداث نوع من التقارب بين المشاركين ذوى الاهتمامات المختلفة تقرر تخصيص 3 أنواع من تلك المجالس أولها المجلس العالمي للجيل القادم، والذي يمثل فرصة لاكتشاف وجهة نظر طلاب المدارس الثانوية والجامعات، وهم يتحدثون عن موضوعات تؤثر على مستقبل العالم ويوفر لهم فرصة لعرض وجهات نظرهم وتبادل الآراء أثناء وبعد إكسبو 2020. ويعد مجلس العالم النسائي، النوع الثاني حيث ينظم سلسلة من المحادثات التي تركز على قضايا المرأة الحيوية المقدمة بالتعاون مع جناح المرأة، متيحاً عرض وجهات نظر المرأة في قلب كل أسبوع من أسابيع المواضيع التي يتناولها «إكسبو». أما النوع الثالث فهو المجلس العالمي لاستكشاف سلسلة من المحادثات المثيرة المستوحاة من موضوع إكسبو 2020 دبي، وليمثل منتدى نابض بالحياة حيث يتم تبادل وجهات النظر المتنوعة حول الموضوعات الهامة في العصر الحالي، وتقرر أن تجمع كل محادثة ما بين 8 إلى 10 من قادة الفكر المعترف بهم عالميًا والذين تمت دعوتهم لمساهماتهم الاستثنائية في الموضوع ومنظورهم الفريد حول الموضوع، مع منح الطلاب وأفراد الجمهور فرصة للمساهمة والمشاركة في كل مجلس.

مقالات المفكرين والقادة

يوفر «إكسبو 2020 دبي» للشباب فرصة مطالعة مقالات كتبها أبرز المفكرين وقادة الفكر في العصر الراهن وذلك من خلال مبادة مقالات المجلس العالمي، وهي سلسلة من أربعة مجلدات موضّحة تشرح بالتفصيل الأفكار المطروحة في المجلس العالمي، ويتناول فيها كوكبة من أبرز المفكرين آرائهم وأفكارهم الخاصة، ويتناولون بالتفصيل القضايا الرئيسية والأفكار المهمة المنبثقة من محادثات المجلس العالمي.

دعم أهداف التنمية المستدامة

يسلط برنامج إكسبو 2020 لأفضل الممارسات العالمية الضوء على المبادرات التي توضّح الجهود المبذولة لدعم أهداف التنمية المستدامة. ويمكن القول إن ذلك البرنامج يمثل منصة إكسبو 2020 دبي التي تهدف إلى عرض مشاريع توفر حلولاً ملموسة لأكبر التحديات العالمية. وتسلط المنصة الضوء على المبادرات البسيطة الفعالة التي تضفي بعداً محلياً على أهداف التنمية المستدامة التي حددتها الأمم المتحدة والتي يمكن تعديلها أو تقليدها أو تكييفها بحيث تحقق أثراً عالمياً حقيقياً. و يُركّز البرنامج على خمسة مجالات تتماشى مع عدد من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتم اختيار 20 مشروعا من بين 1175 طلباً للمشاركة في الدعوة العالمية لتقديم طلبات المشاركة في البرنامج ليتم اختيار أيضا 25 قصة غير مروية من شتى أنحاء العالم، تسلط الضوء على مبادرات مجتمعية وقصص حلول مؤثرة لخدمة الناس وكوكب الأرض.

فنون وثقافة للشباب

في مكان واحد في «إكسبو دبي» يمكن للشباب الاستمتاع بعروض أفضل مواهب الأوبرا العالمية على الإطلاق، وذلك عبر «أوبرا الوصل» وهي الأوبرا الإماراتية التي قدمها «إكسبو 2020 دبي» ويجتمع فيها أكثر من 100 فنان وموسيقي، إلى جانب فريق إنتاج يضم 70 مهنياً، تضم «أوبرا الوصل» مواهب إماراتية وعالمية، وتُنظَّم بالتعاون مع أوبرا ويلز الوطنية، لتروي حكاية ألف سنة من الثقافة، وتصحب الجمهور في رحلة غنائية ساحرة، باللغة الإنجليزية، تتمحور حول الوحدة والتواصل. وقد أعدت «أوبرا ويلز الوطنية» ورش أوبرا ميسرة ومصممة بشكل خاص لطلاب المدارس بدءا من الصفوف التأسيسية من أجل تقريب أطفال المدارس من فن الأوبرا. وتقرر أن تكون سلسلة الورش التفاعلية مقدمة إلى فن الأوبرا والسرد القصصي والتأليف الموسيقي والموسيقى الكلاسيكية، وسيحظي طلاب المدارس

فنون وروائع العمارة

تعد أجنحة الدول المشاركة في «إكسبو 2020» مجموعة من الروائع المعمارية في مكان واحد ومن خلال زيارة «إكسبو» يمكن مشاهدة ما يزيد على 90 جناحا يتميز كل واحد منها بتصميم فريد، بالإضافة إلى 200 ألف متر مربع من المباني الحائزة على شهادتي الريادة البلاتينية والذهبية لييد في تصميمات الطاقة والبيئة.وتحرص الدول المشاركة على عرض تجارب تفاعلية وتجارب ثقافية وفنية وابتكاراتها لتتيح لشباب الإمارات اكتشاف ما يتفرد به كل بلد.

العالم في «فصل دراسي»

يمكن بسهولة للشباب من طلاب الجامعات توسيع آفاقهم وإشباع فضولهم بتجربة تعليمية وثقافية لا تتكرر من خلال برنامج «إكسبو للجامعات» وهو ببساطة دعوة إلى (جعل العالم فصلهم الدراسي) وفيه سيحظى طلاب الجامعات بتجربة تعليمية لا تتكرر في إكسبو 2020، مع 192 دولة تعرض أفضل ما لديها لتقدمه في موقع واحد مذهل. سيتواصل الطلاب مع خبراء، وسيستكشفون مسارات وظيفية مختلفة وسيدركون أنّه بروح التعاون، يمكن ابتكار حلول لمستقبل أكثر إشراقا، وذلك عبر برامج تعليمية مدّتها ثلاثة أيام تتمحور حول سبعة موضوعات، هي الفنون والعمارة والتصميم، الأعمال وريادة الأعمال، الهندسة والبناء، الضيافة والسياحة والفعاليات الضخمة، الابتكار والتقنية، العلاقات الدولية والإعلام، الاستدامة.

عروض مبهرة

يضمن «إكسبو 2020» للشباب احتفالات لا مثيل لها على الإطلاق، عبر تجربة شاملة معززة للحواس تضم مجموعة متنوعة من الأعمال والإبداعات الفنية وورش العمل والعروض الأدائية، بدءا من الأوبرا، وعروض نجوم الصف الأول، والمسارح المؤقتة ووصولا إلى الرقصات والعروض الجماعية، والاستعراضات، والاحتفالات باليوم الوطني. ويمكن الاستمتاع بفنون الرقص والغناء في ساحة الوصل من خلال عروض الأداء المكتوبة والمصممة والمُدارة من جانب طلاب المدارس الإماراتية - نجوم المستقبل. ويمكن أيضاً استكشاف نجوم البريّة ضمن عالم ساحر في حديقة ساحة الوصل ومشاهدة عرض مذهل لكائنات جميلة مغمورة في الضوء.