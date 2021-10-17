توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، رطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصةً شرقاً وشمالاً. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً خاصة على البحر. وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س. يكون الموج في الخليج العربي خفيفا إلى متوسط يضطرب غرباً ليلاً. وسيحدث المد الأول عند الساعة 12:17 والمد الثاني عند الساعة 23:51 والجزر الأول عند الساعة 18:02 والجزر الثاني عند الساعة 06:09. وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفا وسيحدث المد الأول عند الساعة 08:13 والمد الثاني عند الساعة 20:49 والجزر الأول عند الساعة 14:44 والجزر الثاني عند الساعة 02:46.