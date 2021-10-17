صقر غباش يستقبل رئيس شركة هواوي لمنطقة الشرق الأوسط

استقبل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي ستيفن يي- رئيس شركة هواوي الصينية العالمية للاتصالات والتكنولوجيا المتقدمة لمنطقة الشرق الأوسط.

وفي بداية اللقاء رحب معالي صقر غباش برئيس شركة هواوي لمنطقة الشرق الأوسط، مشيدا بالعلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الامارات وجمهورية الصين والتي من شأنها أن تحقق تطلعات وطموحات قيادتي وشعبي البلدين على أساس الصداقة والاحترام المتبادل وبما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء بحضور الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي ، استعراض آخر التطورات التقنية على مستوى العالم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تم استعراض الدور الحيوي لقطاع تكنولوجيا المعلومات في دولة الامارات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته في العديد من الصناعات والمشاريع القائمة والمستقبلية في الدولة، والمبادرات المبتكرة التي تطلقها دولة الإمارات بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة الرامية إلى توظيف العلوم التكنولوجيا الحديثة والطاقات الواعدة لأبناء الوطن وفق أسس راسخة وخطط مدروسة لرسم مستقبل أفضل لأجيال المستقبل.

بدوره أشاد ستيفن يي بما تشهده دولة الإمارات، بفضل رؤية قيادتها الحكيمة وديناميكية حكومتها وكفاءة شعبها من تقدم في مختلف المجالات وبحرصها على رفد قطاع العلوم التكنولوجيا بكل ما هو حديث ومبتكر وذي طابع إبداعي في إطار سعيها لأداء رسالتها الحضارية.

وأشار الي ان شركة هواوي تعتمد على السياسات التكنولوجية في دولة الامارات باعتبارها الداعم الأكبر في تحقيق مساعي الشركة خاصة فيما يتعلق بتوفير حلول شمولية تسهم في تكوين أقوى شبكة ترابطية في العالم.. مشيرا إلى أن أهمية دولة الامارات بالنسبة للشركة لا تتمثل بكونها سوقاً حيوية فحسب، بل تتجسد أيضاً في مكانة الدولة كأهم المراكز التشغيلية التابعة لهواوي على المستوى العالمي.