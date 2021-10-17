12 من أصحاب الهمم في برنامج «فنون الطهي»

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم الدورة الثانية من برنامج «فنون الطهي» المبادرة الأولى من نوعها، وتهدف إلى تدريب مجموعة من المواطنين الباحثين عن عمل وصاحبات الهمة من ذوي الإعاقة الذهنية للحصول على شهادة فن الطهي من خلال التعاقد مع شركات أو فنادق معتمدة لتدريبهن وتجهيزهن لسوق العمل، تحقيقاً لسياسة تمكين أصحاب الهمم ودمجهم في سوق العمل، بالإضافة إلى تمكينهم من تأسيس وإدارة مشاريعهم الاقتصادية الخاصة والانخراط في المجتمع، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركة أبوظبي الوطنية للفنادق كومباس.

ويشمل البرنامج في دورته الثانية تدريب 12 من صاحبات الهمة من ذوات الإعاقات الذهنية بمقر المؤسسة الواقع بمنطقة الباهية، ويسعى على مدى أربعة أيام من المحاضرات النظرية والتدريب العملي لإكسابهن مهارات جديدة لزيادة قدراتهن على العمل خارجياً ولزيادة ثقتهن بأنفسهن وبقدراتهن المختلفة، وإبراز قدراتهن على العمل لدى المجتمع الخارجي، فضلاً عن الاستثمار في أصحاب الهمم وتمكينهم في المجال الاقتصادي من خلال تقديم المهارات والتدريب اللازم لهم وإطلاق برامج شهادات مهنية لهم، إضافة إلى الدمج الوظيفي من خلال إلحاقهم بوظائف ملائمة بالشراكة مع الجهات المعنية، الأمر الذي يساهم في تحقيق استقرارهم مادياً واجتماعياً ونفسياً،

ويعمل البرنامج خلال السنة الأولى على تدريب 30 مرشحاً من الباحثين عن عمل المواطنين يتم ترشيحهم من قبل مؤسسة زايد العليا من أصحاب الهِمم وأولياء أمورهم الراغبين، وتزود الشركة بكافة بياناتهم، وسيمنح المشاركون شهادة معترفاً بها دولياً في مجال الطهي من الشيف التنفيذي بشركة أبوظبي الوطنية للفنادق كومباس ريتشارد جرين وهو رئيس الطهاة المعتمد من WACS عقب إتمام متطلبات الحصول عليها بنجاح.

وأكد عبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أن البرنامج هو واحدة من المبادرات العديدة التي تطلقها المؤسسة بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين في إطار جهودها المنصبة نحو تعزيز تمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع من خلال تأهيل الطلاب منتسبيها لسوق العمل، عن طريق إلحاقهم وذويهم الراغبين في برامج تدريب وتأهيل بصورة علمية ممنهجة في واحد من المجالات الجديدة في فنون الطهي، وصولاً إلى دمج أصحاب الهمم في القطاع السياحي، هذا القطاع الحيوي الذي يشهد نمواً متسارعاً، وذلك بهدف إكسابهم المهارات والخبرات اللازمة بالعمل في هذا المجال.

وأشاد بالدور الحيوي والمهم الذي تقوم به المؤسسات الوطنية في مجال تأهيل وتوظيف أصحاب الهمم، ومنها شركة أبوظبي الوطنية للفنادق كومباس رواد صناعة التغذية في إمارة أبوظبي، ودورهم الرئيسي لإنجاح المبادرة للمساهمة بتمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع، كما وجه الشكر إلى إدارة الشركة وكوادرها المتخصصة على تعاونهم المثمر مع المؤسسة، مشيراً إلى أن دمج أصحاب الهمم في سوق العمل من شأنه أن يرفع كفاءتهم، ويزيد ثقتهم بأنفسهم، ويجعلهم أشخاصاً قادرين على العمل والإنتاج.