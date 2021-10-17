الإمارات.. تشكل الضباب وتدني الرؤية على مناطق متفرقة

شهدت مناطق متفرقة من الدولة تشكل ضباب بين كثيف وخفيف صباح اليوم بين الساعة 00:01 إلى الساعة 08:30 ما أدى إلى تدني الرؤية.



وشهد مطار آل مكتوم الدولي بدبي وعلى طريق الوثبة - الختم بأبوظبي ومنطقة الحمرية بالشارقة وشارع الشيخ محمد بن زايد بأم القيوين ومناطق متفرقة من عجمان تشكل ضباب بين خفيف وكثيف.

وسجلت أقل درجة حرارة على الدولة صباح هذا اليوم 16.7 درجة مئوية في دمثة (العين) الساعة 05:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وناشد " المركز الوطني للأرصاد " مستخدمي الطرق و قائدي السيارات أخذ الحيطة و الحذر واتباع إرشادات المرور بسبب وجود فرصة لتشكل الضباب و تدني مدى الرؤية الأفقية و انعدامها أحيانا على بعض المناطق الساحلية والداخلية وذلك من الساعة 00:01 إلى الساعة 08:30 من صباح اليوم " الأحد".