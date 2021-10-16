حميد النعيمي يزور قاعة «أمين الشرفاء» بمنطقة مشيرف

عجمان (وام)

زار صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، قاعة أمين عبدالرحمن الشرفاء في منطقة مشيرف بمدينة عجمان، إيذاناً بافتتاحها رسمياً أمام إقامة كافة الأنشطة الاجتماعية من قبل المواطنين في الإمارات، وذلك بإشراف وإدارة مكتب شؤون المواطن.

وجاء تنفيذ القاعة بمبادرة من قبل عبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم وعلى نفقته الشخصية، وتضم قاعتين الأولى رئيسية متعددة الاستخدام وتتسع لـ200 شخص ويتم من خلالها استقبال المدعوين والضيوف والمشاركين في الفعاليات، والثانية عبارة عن قاعة ضيافة تتسع لـ200 شخص أيضاً، بالإضافة إلى المرافق الأخرى. واستمع سموه إلى شرح وافٍ حول أهداف إقامة هذه القاعة وبرنامج الفعاليات والخدمات التي تقدمها لسكان المنطقة ومدينة عجمان والإمارات كافة ومدى الاستفادة منها، بما يحقق أدوارها واختصاصاتها في تحقيق الألفة الاجتماعية والتواصل بين أفراد المنطقة والمدينة من مواطنين ودعم ترابطهم، بالإضافة إلى تواصلهم مع كافة الجهات الحكومية.

وأكد صاحب السمو حاكم عجمان أن مثل هذه القاعات يجب أن تخدم وتلبي متطلبات الأمان والطمأنينة والسكون والقناعة، وعن طريقها يكون الوصول المباشر إلى المسؤولين لقضاء وسد حاجات الناس المجتمعية والشخصية وحفظ كرامة أفراد المجتمع. ودعا سموه إلى إقامة مزيد من القاعات في كل منطقة ومدينة من إمارة عجمان لتكون ملتقى المواطنين يتناولون من خلالها الأحاديث التي تهم أمورهم ومناقشة قضاياهم والتعرف على بعضهم البعض.

ووجه سموه القائمين على هذه القاعة وخاصة مكتب شؤون المواطنين بالحرص على توفير كافة الاحتياجات للمواطنين والنظر في مطالبهم ومشاكلهم، والاستماع إلى قضاياهم ودراستها والبت فيها وحلها، متمنياً التوفيق والنجاح للجميع.

وتقدم الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي بخالص الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، على رعايته واهتمامه بكافة أنشطة وفعاليات وبرامج مكتب شؤون المواطنين، وتشريف وتفضُّل سموه بزيارة القاعة التي تعد نواة مشروع القاعات التي سيتم تنفيذها في مدن الإمارة.

من جانبه قال عبدالله أمين الشرفاء صاحب المبادرة، إن أهم أهداف القاعة الاستفادة منها في تنظيم الحلقات النقاشية بين أهالي المدينة والمسؤولين والاستماع إلى قضايا مواطني الأحياء السكنية واقتراح الحلول لها وطرح مبادرات واقتراحات يستفيد منها المجتمع، وتنظيم جلسات توعية في كافة المواضيع التي تهم المجتمع مثل القضايا الاجتماعية والصحية والثقافية والدينية والرياضية وغيرها.

حضور

حضر زيارة سموه للقاعة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان الحاكم، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين، وحمد راشد النعيمي مدير ديوان الحاكم، وعبدالله أمين الشرفاء المستشار بديوان الحاكم، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وطارق بن غليطة الغفلي مدير مكتب صاحب السمو حاكم عجمان، وعبيد حمد الزعابي مدير مكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في عجمان، وعدد من مديري الدوائر الحكومية ولفيف من الأعيان والوجهاء وكبار المسؤولين.