تعاون بين «وام» و«RNW Media» الهولندية

أمستردام (وام)

التقى محمد جلال الريسي مدير عام وكالة أنباء الإمارات «وام» جاكلين لامب الرئيس التنفيذي لمؤسسة RNW Media الهولندية للتدريب الإعلامي ووتر فان تونجرين مدير إدارة الشراكة في المؤسسة، وذلك في مقرها بالعاصمة أمستردام.

ورحب كل من جاكلين لامب، ووتر فان تونجرين بمدير عام وكالة أنباء الإمارات والوفد المرافق، وأكدا على أهمية تبادل الخبرات الإعلامية بين الجانبين، ولاسيما أن دولة الإمارات تشهد إطلاق واستضافة العديد من الأحداث العالمية الكبرى التي تتيح فرصاً غير مسبوقة في التغطية الإعلامية.

وبحث الجانبان -خلال اللقاء- سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التدريب الإعلامي، وإشراك الشباب وإطلاعهم على أفضل الممارسات العالمية في مجال الإعلام الرقمي وبناء القدرات والخبرات الإعلامية. كما ناقش الجانبان مجالات تطوير القدرات الإعلامية لموظفي وكالة أنباء الإمارات «وام» وتبادل المعرفة، بما يواكب التطور المتسارع الذي يشهده قطاع الإعلام، وبما يترجم إنجازات الإمارات الحضارية والإنسانية على مستوى العالم ويتسق مع مشاريع الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.

فعاليات

وتطرق اللقاء إلى إمكانية التعاون وتبادل الخبرات خلال فعاليات الدورة الأولى من «الكونجرس العالمي للإعلام» الذي تستضيفه أبوظبي خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2022، إضافة إلى بحث إمكانية إرسال بعض المتدربين في المؤسسة لزيارة «إكسبو 2020 دبي» أهم حدث ثقافي وحضاري على مستوى العالم تنظمه الإمارات، لإعطائهم فرصة العمل الميداني الإعلامي على أرض الواقع لمثل هذه الأحداث العالمية الكبرى. وقال محمد جلال الريسي: إن اللقاء مع مسؤولي مؤسسة RNW Media الهولندية للتدريب الإعلامي يأتي تماشياً مع استراتيجية وكالة أنباء الإمارات «وام» الهادفة إلى تعزيز شراكاتها الإعلامية على مستوى العالم، وتوسيع نطاق انتشار خدماتها الإعلامية المقدمة بـ19 لغة مختلفة وتصل إلى ملايين الناس حول العالم.