75 مؤسسة في «التعليم الدولي 2021»

الشارقة (الاتحاد)

أعلن مركز «إكسبو الشارقة»، عن مشاركة 75 مؤسسة تعليمية وأكاديمية محلية وعالمية، وعدد من الجهات الحكومية والخاصة في فعاليات النسخة الـ23 من المعرض الوطني للتوظيف، والنسخة السابعة عشرة من معرض «التعليم الدولي 2021»، اللذين ينظمهما المركز، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، خلال الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر الجاري.

وأشار سيف محمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز «إكسبو الشارقة»، إلى أن تنظيم معرض «التعليم الدولي» يأتي في إطار حرص المركز على المساهمة في تعزيز مكانة إمارة الشارقة كبيئة مثالية للمجتمع الأكاديمي والبحثي والاستثمار في اقتصاد المعرفة.

ويقدم معرض التعليم الدولي، الذي يقام بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، الفرصة للطلبة لاختيار برامج التعليم العالي، والتعرف على متطلبات القبول في أهم الجامعات الوطنية والأجنبية، والتواصل مع العديد من الأجنحة التعليمية العالمية المميزة المشاركة في معرض «كارير أوتساف» الذي تنظمه «شركة كيه 2 ليرنينج ريسورسز إنديا»، والذي سيشهد حضور أكثر من 40 جامعة وكلية هندية، وعدد من المؤسسات التعليمية والمدارس الداخلية، التي ستقدم أهم البرامج للطلبة الراغبين في استكمال دراستهم.