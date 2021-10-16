«عمارة وفنون» تقدم جماليات جامع الشيخ زايد

أبوظبي (الاتحاد)

ينشر مركز جامع الشيخ زايد الكبير، سلسلته الثقافية «عمارة وفنون» على منصته في موقع «الإنستغرام» @szgmc_ae بشكل دوري، مواصلاً دوره كرافد للحركة الثقافية في الدولة، من خلال إحيائه للثقافة الإسلامية التي طالما أبهرت العالم عبر العصور بملامح عمارتها الفريدة، إذ يطلع اختصاصيو الجولات الثقافية في المركز، متابعي المنصة والمهتمين من مختلف ثقافات العالم، على ما يزخر به الجامع من منظومة جمالية تحيي ملامح العمارة الإسلامية، والتي تعكس بدورها رسائل الجامع الداعية للتسامح والتعايش والتقارب الثقافي، من خلال تناغم تفاصيلها رغم ما تحتفي به تلك التفاصيل من تنوع.

وتتناول هذه الحلقة من السلسلة «الأحواض المائية العاكسة» التي تحيط بجامع الشيخ زايد الكبير، وتشكل أحد أهم الملامح الجمالية المستوحاة من فنون العمارة الإسلامية، حيث عرفت الأحواض والنوافير كعناصر رئيسة في تزيين الحدائق الإسلامية.

وزينت الأحواض التي تبلغ مساحتها الكلية 7.000 آلاف متر مربع، بآلاف قطع الفسيفساء بتدرجات اللون الأزرق، وتم تصميم الأحواض لتحيط بالجامع من الخارج، وتبعث الحياة إلى هندسته، حيث تضفي في المساء جمالاً أكبر مع انعكاس الأعمدة الخارجية عليها لتجلب الأنظار بروعتها.

وتميزت الأحواض المائية العاكسة في الجامع بأشكالها المستطيلة التي أضفت جمالية خاصة على المكان، حتى غدت قبلة الأنظار لرواد الجامع وزواره.