نهيان بن مبارك يتسلم طابع «إكسبو 2020»

دبي (الاتحاد)

تسلم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش والمفوض العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، الطابع الخاص بمعرض «إكسبو 2020»، الذي أصدرته مجموعة بريد الإمارات بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي»، ويأتي الإصدار احتفاءً باستضافة الإمارات العربية المتحدة للحدث الدولي الأبرز حول العالم، والذي يتم تنظيمه للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، في إمارة دبي.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك: «يخلّد طابع (إكسبو 2020 دبي)، ذكرى هذا الحدث المُلهِم في نفوس الجميع، وجميع مراحل التعاون بين المؤسسات الوطنية والخاصة والمجتمع بجميع شرائحه، لإنجاح هذه الاستضافة. هذا الإنجاز الضخم يعتز به كل مواطن ومقيم على أرض دولة الإمارات، ونعمل اليوم مع العالم أجمع لتعزيز قيم التسامح والمحبة بين شعوب الأرض ولما فيه مصلحة البشرية».

وتسلم معالي الشيخ نهيان بن مبارك الطابع، من قبل عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات، خلال لقاء عقد في الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين في الدولة والدول المشاركة.

وأبرزت مجموعة الطوابع الخاصة بالحدث والتي أصدرتها «مجموعة بريد الإمارات» شعار «إكسبو 2020» الرسمي، إضافة إلى الأجنحة التي تمثل نقطة تحول في مسيرة «إكسبو» الريادية حول العالم، وتشمل جناح الاستدامة «تيرا»، وجناح التنقل «ألِف»، وجناح الفرص «عالم الفرص»، بالإضافة إلى «ساحة الوصل» التي تمثل قلب «إكسبو 2020» النابض، فضلاً على جناح دولة الإمارات باعتبارها الدولة المضيفة.

وتشكل هذه الطوابع والبطاقات التذكارية استكمالاً لشعار النسخة الحالية من «إكسبو»، وهو «تواصل العقول، وصنع المستقبل» الذي يرمز إلى تنمية روابط جديدة، وتعزيز التعاون والشراكة العابرة للقارات والعالم في مختلف القطاعات والمجالات، كما يشكل هذا الحدث الدولي منصة تفاعلية وعالمية ملهمة للتغيير والتحول التدريجي، في سبيل الارتقاء بصناعة مستقبل أفضل على كوكب الأرض وكل من يعيش عليه.

وبهذه المناسبة، قال عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بريد الإمارات: «يشرفني أن أقدم باسم مجموعة بريد الإمارات، لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، هذا الطابع البريدي الخاص بالحدث الأضخم على الإطلاق، (إكسبو 2020)، حيث تعترينا مشاعر الفخر والاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن العزيز وقيادته الحكيمة، وبأن نكون جزءاً من هذا الشعب الذي تغيب كلمة مستحيل عن قاموسه».

وأضاف الأشرم: «عملاً بتوجيهات قيادتنا الرشيدة بأن يكون (إكسبو 2020) نسخة مميزة واستثنائية من هذا الحدث الدولي، أصدرنا مجموعة من الطوابع وبطاقة تذكارية مميزة، انطلاقاً من موقعنا كمساهم أساسي في توثيق الأحداث البارزة التي تشكل محطة تاريخية مهمة وأساسية في تاريخ الدولة، وفي سبيل ترسيخ سمعة الدولة الريادية كمركز عالمي للإلهام والطموح والانفتاح نحو المستقبل».