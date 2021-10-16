«أميركية الشارقة» تزيح الستار عن جدارية عملاقة في «إكسبو»

دبي (وام)

أزيح الستار رسمياً، في معرض «إكسبو 2020 دبي»، عن لوحة جدارية عملاقة تبلغ مساحتها 125 متراً مربعاً وتزن نحو 500 كيلوغرام، ابتكرها مصممون متمرسون من الإمارات والولايات المتحدة الأميركية ضمن مشروع تعاوني بين الجامعة الأميركية في الشارقة وبعثة الولايات المتحدة لدى الدولة.

حضر حفل إزاحة الستار عن الجدارية ميغان غريغونيس القنصل العام للولايات المتحدة، وروبرت كلارك المفوض العام لجناح الولايات المتحدة الأميركية، والدكتورة سوزان مام مديرة الجامعة الأميركية في الشارقة، والدكتور فاركي بالاثوتشيريل عميد كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأميركية.

وتجمع اللوحة الجدارية بين الطباعة باللغتين العربية والإنجليزية، وتحمل عبارة «أنت وأنا نسعى إلى تشكيل عالم لا حدود له» صاغتها الكاتبة الإماراتية خريجة أميركية الشارقة إيمان اليوسف، وساهم في التصميم العدسي والطباعة المعيارية كل من مصمم الجرافيك الأميركي جاريت فولر، والمصممة الإماراتية ندى اليافعي خريجة أميركية الشارقة. وأشرف على عملية صنع الجدارية أعضاء الهيئة التدريسية ريم إبراهيم وهالة العاني والمهندس المعماري بيشوي جرجس والمصمم البولندي ماريان ميسياك، الذين قادوا المشروع بصفتهم مصممين مشاركين ومرشدين ومنسقين لعملية التصنيع والبناء التي استمرت 60 ساعة في منطقة الذيد في الشارقة.

وتتكون اللوحة الجدارية من 25 لوحاً من الحديد المجلفن والمصنوع من مصادر محلية، يزن اللوح الواحد منها 20 كيلوجراماً مركبة على إطار داعم. وتحتفي الجدارية «حروف كبيرة» والتي تقع في منطقة الفرص في معرض «إكسبو 2020 دبي» بمبادئ التنوع والوحدة والتعايش والتسامح والفرص غير المحدودة التي تتقاسمها دولة الإمارات والولايات المتحدة.

وقال القنصل العام غريغونيس: «تفخر بعثة الولايات المتحدة لدى دولة الإمارات بدعم مشروع جدارية للجامعة الأميركية في الشارقة في معرض (إكسبو 2020 دبي)، والتي تروج لشعار جناح الولايات المتحدة الأميركية (الحياة والحرية والسعي إلى المستقبل)، كما يجسد المشروع التزام بعثة الولايات المتحدة بالشراكة بالعمل مع أفضل المؤسسات التعليمية في دولة الإمارات لتشجيع الابتكار والتعاون والتبادل بين الولايات المتحدة والإمارات».