انطلاق الاحتفال بـ «يوم الأغذية العالمي» في «إكسبو 2020 دبي»

دبي (الاتحاد)

انطلق أمس الاحتفال بـ «يوم الأغذية العالمي» في معرض إكسبو 2020 دبي كأول يوم دولي للتوعية، يقام ضمن فعاليات المعرض الدولي منذ انطلاقه مطلع الشهر الجاري.

ويُحتفل بيوم الغذاء العالمي في إكسبو 2020 دبي تحت شعار «إنتاج أفضل، وتغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل». وأُقيم الاحتفال بالتعاون بين وزارة التغير المناخي والبيئة وإكسبو 2020 دبي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة. وتضمن برنامجُ الفعاليات حفلَ افتتاح، وسلسلة من الأنشطة لتعزيز الوعي حول الغذاء، وغيرها من فعاليات سعت إلى إشراك الجمهور والمتخصصين في الحوارات التفاعلية لرفع الوعي تجاه أهمية ملف الغذاء ودوره في مستقبل البشرية.

وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «سعداء بدورنا اليوم في الاحتفال بيوم الأغذية العالمي لهذا العام، ويسعدنا أن نتخذ من إكسبو 2020 دبي منصة من أجل إيصال رسالتنا إلى الجمهور العالمي المشارك في الحدث. تعمل القيادة الرشيدة في دولة الإمارات على تنفيذ جهود رائدة وحلول مبتكرة لضمان الأمن الغذائي للجميع إدراكاً منها بما يمثله من ركيزة أساسية للتنمية المستدامة. وترتكز جهودنا على أسس راسخة، ومنها مبدأ التأكد من إشراك الجميع أثناء سعينا لتحقيق أهدافنا، ويتمثل أحد هذه الأهداف في تحويل دولة الإمارات إلى مركز عالمي رائد في مجال الأمن الغذائي القائم على الابتكار. إن هذا الطموح هو بمثابة منهج عمل متكامل في وزارة التغير المناخي والبيئة».

قمة النظم الغذائية

وقالت جيردا فيربورغ، الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة، منسقة حركة تعزيز التغذية: سيساعد الاحتفال والمناقشات في تبادل الخبرات والربط بين عدة قضايا حيوية مثل التغذية، والمناخ، وكرامة الإنسان، وازدهاره. ستتحول الآراء إلى أفكار وحلول نوعية يتم تنفيذها بطرق مبتكرة لتقودها الدول وتسعى لتنفيذها بكفاءة وفعالية. سيفيد هذا الإنجاز الناس والكوكب على حد سواء بالعديد من الحلول المدفوعة من قبل الدول والمجتمعات نفسها، وستحظى بدعم من التحالفات العالمية.

وقالت أغنيس كاليباتا، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في قمة النظم الغذائية: «يمثل يوم الأغذية العالمي انعكاساً للنجاح الذي تم إحرازه في قمة النظم الغذائية ونقطة انطلاق نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، بالإضافة إلى إحداث تحول كامل في النظم الغذائية. العمل الجاد هو مجرد بداية، ويضمن مستقبلاً أفضل للأجيال الحالية والمقبلة، وسيكون كل ذلك في متناول اليد إذا اغتنم العالم الفرصة وقام بتحويل النظم الغذائية بنجاح إلى الأفضل».

ومن جانبه، قال عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: «يتم الاحتفال بيوم الأغذية العالمي 2021 للمرة الثانية خلال جائحة كوفيد-19 التي تسببت تداعياتها في تعطل النظم الزراعية-الغذائية، وفي ركود اقتصادي غير مسبوق نتج عنه خسارة كبيرة في سبل العيش ومصادر الدخل، وزيادة انعدام الأمن الغذائي وعدم المساواة».

الشباب والأمن الغذائي

واختُتم يوم الأغذية العالمي 2021 بحلقة شبابية نُظمت بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، حيث أتاحت المنصة للمشاركين مناقشة الدور الحاسم الذي يلعبه الشباب في تعزيز الأمن الغذائي. ومن بين القضايا التي نوقشت أيضاً مسألة التعارض في مجالات العمل ذات الأولوية للناس وكوكب الأرض والازدهار، ودور الشباب في إحداث التغيير، وكيفية ضمان نجاح الإجراءات التي يتم اتخاذها في قطاعات الغذاء. وستُقدم نتيجة هذه الحلقة في صيغة دراسة بحثية، ستلَخِّص النقاشات وتسلِّط الضوء على توصيات الشباب الرئيسة.

«خطاب نوايا مشترك»

عززت دولة الإمارات مساعيها نحو تبني نظم غذائية صحية من أنظمة غذائية مستدامة لصالح أفراد المجتمع وجهود الحفاظ على البيئة والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال توقيع خطاب نوايا مشترك، ضم كلاً من وزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، وجمعية الإمارات للطبيعة، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو».