الإمارات تعزز شراكتها الاستراتيجية مع «الفاو»

دبي (الاتحاد)

عززت دولة الإمارات العربية المتحدة شراكتها الاستراتيجية مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» ضمن جهودها الرائدة لتعزيز الأمن الغذائي العالمي، وتحسين نظم التغذية وإنتاج الغذاء، والمساهمة في القضاء على الجوع في العالم، وذلك من خلال اتفاقيتين حول مشروع «يداً بيد زيمبابوي - مشروع استعادة وإدماج أعمال الزراعة لأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة»، وتجديد دعم الصندوق الائتماني للمكتب شبه الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن (SNG).

جاء ذلك خلال الاحتفال بيوم الأغذية العالمي الذي أقيم في إكسبو 2020 أمس. وشهدت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، توقيع الاتفاقيتين اللتين تهدفان إلى تعميق الشراكة بين دولة الإمارات و«الفاو» من خلال المساهمة الفعالة في مشروعات المنظمة التي تسعى بدورها إلى تأمين الغذاء المستدام للعديد من المناطق الأكثر احتياجاً حول العالم.

وقالت معالي مريم المهيري: «تعمل دولة الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة على إرساء شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف الأطراف الدولية من أجل تعزيز أمنها الغذائي والمساهمة في إرساء نظم غذائية مستدامة تعود بالنفع على مختلف شعوب العالم، وتعمل على معالجة أهم التحديات العالمية، ومنها انتشار الجوع والفقر والتغير المناخي، وذلك من خلال تطبيق أعلى معايير الاستدامة والحلول الصديقة للبيئة ضمن برامج الدعم والمساعدة التي تتم من خلال جهود التعاون الدولي لوزارة الخارجية والتعاون الدولي. وقد تجلت تلك الجهود من خلال العديد من الشراكات التي نحتفل اليوم بتجديدها وتوثيقها مع منظمة الفاو التي تعد أحد أهم شركائنا الاستراتيجيين في المنطقة والعالم».

كما نعرب عن سعادتنا أيضاً بتوقيع اتفاقية دعم مشروع (يداً بيد زيمبابوي - مشروع استعادة وإدماج أعمال الزراعة لأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة)، الذي يعكس حرص الإمارات الدائم على مد جسور التعاون إلى مختلف مناطق العالم، وتمكين صغار المزارعين من تحسين ظروفهم المعيشية من خلال رفع مستويات دخلهم المادي وتمكينهم اقتصادياً، وسنحرص بدورنا في وزارة التغير المناخي والبيئة على الإشراف على تنفيذ المشروع ودعم الفاو لإنجاحه على أكمل وجه».

وقال سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية الدولية: «يعد من أهم آليات تنفيذ المساعدات الخارجية الإماراتية تعزيز الشراكات الدولية والعمل مع الشركاء الدوليين، خاصة المنظمات الدولية كمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) لدورها الرائد في تنفيذ المشاريع الهادفة للقضاء على الجوع في الدول النامية. وإنه ليسعدنا اليوم التعاون مع (الفاو) في تنفيذ مشروع تنموي في إحدى الدول الأفريقية الصديقة، زيمبابوي، حيث إن المشروع يهدف إلى تحسين مستويات الدخل للأسر الفقيرة في المناطق الريفية، وبما يتوافق مع السياسة العامة للمساعدات الخارجية الإماراتية نحو دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المستفيدة».

وقال عبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة)، والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا: «تمثل دولة الإمارات أحد أهم شركائنا الاستراتيجيين في المنطقة، وهو ما تجلى في العديد من المساهمات التي تقدمها الدولة لدعم مساعي المنظمة في تقديم مختلف الحلول والمساعدات العاجلة والفورية لتعزيز الأمن الغذائي المستدام للمناطق الأكثر احتياجاً في المنطقة والعالم. ويسعدني التزام دولة الإمارات بمواصلة الدعم المالي السنوي للمكتب الإقليمي الفرعي للمنظمة في المنطقة، بالإضافة إلى المساهمة في إنجاح مشروع (يداً بيد زيمبابوي - مشروع استعادة وإدماج أعمال البستنة لأصحاب الحيازات الصغيرة)، ونتعهد باستمرار العمل المشترك مع دولة الإمارات ودول المنطقة من أجل إيجاد حلول عملية لتحديات الغذاء، وتوظيف خبرات المنظمة الفنية في مساعدة تلك الدول على تعزيز أمنها الغذائي وفق أحدث وأفضل الحلول العالمية».

وشهدت معالي مريم المهيري توقيع مذكرة تجديد الصندوق الائتماني لدى المنظمة والذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من دعم دولة الإمارات لهذا الملف الحيوي، بحضور كل من سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية الدولية، ودينو فرانسيسكوتي موتيس.

يداً بيد زيمبابوي

شهدت معالي مريم المهيري توقيع اتفاقية مشروع «يداً بيد زيمبابوي - مشروع استعادة وإدماج أعمال البستنة لأصحاب الحيازات الصغيرة» بحضور سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية الدولية، وعبدالحكيم الواعر، المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) والممثل الإقليمي لإقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، ودينو فرانشيسكوتي موتيس، مساعد مدير عام منظمة «الفاو» في المكتب الإقليمي الفرعي لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن في المنظمة، ولوفمور مازيمو سفير جمهورية زيمبابوي في الإمارات، وذلك خلال فعالية خاصة على هامش الاحتفالات بيوم الأغذية العالمي.