جناح الهند يستضيف «أسبوع الفضاء»

دبي (الاتحاد)

أعلن جناح الهند في إكسبو 2020 دبي عن جدول أعمال أسبوع الفضاء القادم المُقرّر عقده من 17 إلى 23 أكتوبر الجاري، وسيشهد الأسبوع الذي تنظمه دائرة الفضاء واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية مشاركة من شخصيات مرموقة مختلفة في قطاع الفضاء، بما في ذلك منظّمة أبحاث الفضاء الهندية، ودائرة الفضاء، والمركز الوطني الهندي للترويج والترخيص للفضاء (إن سبايس).

وقد أدّت مُهمات الفضاء الهندية الأخيرة والنجاح الذي حقّقه هذا القطاع إلى جعل البلد مركزاً رائداً للفضاء في العالم. ويحظى تركيز الدولة على استكشاف الفضاء بدعم من خبراتها التكنولوجية وكفاءتها في مجال التقنيات المتطورة. وقامت الهند مؤخراً ببعثات مختلفة مثل تثبيت 104 أقمار اصطناعية في المدار خلال مهمة واحدة، كما نجحت في إنجاز مهمات معقدة مثل «مانجاليان» بجزء بسيط من تكلفة البعثات المماثلة التي تقودها دول أخرى. وتماشياً مع هذه الإنجازات، سيعقد أسبوع الفضاء في إكسبو 2020 دبي جلسات حول مستقبل المشاركة والتعاون الدولي في قطاع الفضاء منها، الفضاء للشركات الناشئة: فرص غير محدودة في الفضاء، الفضاء في العام 2030: مساحة للأعمال المستدامة وبناء القدرات وفرص الأبحاث.

وستترأس الجلسات شخصيّات بارزة في قطاع الفضاء في الهند، مثل الدكتور ك. سيفان، رئيس منظمة أبحاث الفضاء الهندية، سكرتير دائرة الفضاء في الحكومة الهندية، والدكتور باوان جوينكا، المركز الوطني الهندي للترويج والترخيص للفضاء (إن سبايس)، والدكتور أوماماهيسواران، سكرتير العلوم في منظمة أبحاث الفضاء الهندية.