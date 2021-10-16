خليفة بن طحنون: شهداء الوطن الأبرار رمز للشموخ والعزة

العين (وام)

زار الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، عدداً من أسر الشهداء في مدينة العين، وذلك في ختام سلسلة الزيارات التي بدأها لأسر وذوي الشهداء، وشملت مختلف إمارات الدولة. والتقى الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان، خلال الزيارات، ذوي الشهداء وأفراد أسرهم، وتبادل معهم الأحاديث الودية وتفقد أوضاعهم، ونقل لهم تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة. وقال: «سيظل شهداء الوطن الأبرار رمزاً للشموخ، والعزة والمجد، وستظل تضحياتهم ودماؤهم الزكية مشاعل حق ونور تضيء الطريق للأجيال المقبلة لمواصلة العمل والسير على النهج نفسه ذوداً عن حمى الوطن ومقدراته ومبادئه النبيلة». وأشار الشيخ خليفة بن طحنون إلى أن مكتب شؤون أسر الشهداء حريص كل الحرص على متابعة احتياجات أسر الشهداء، وتمكينها من مواجهة التحديات التي قد تواجهها من خلال مواصلة طرح البرامج والمبادرات وتنفيذ الخطط التي من شأنها توفير البيئة المناسبة لأسر وذوي الشهداء التي يستطيعون من خلالها تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، والمضي قدماً في حياة كريمة تضمن لهم مشاركة فعالة في تنمية الوطن وتعزيز إنجازاته.