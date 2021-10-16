1199 طلب تسجيل للحضانات الحكومية في الشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكدت مريم جابر الشامسي مدير إدارة الطفولة المبكرة بمجلس الشارقة للتعليم، أن عدد طلبات التسجيل التي تلقاها المجلس للحضانات الحكومية بلغ 1199 طلباً، وذلك للمرحلة الأولى فقط، كما بلغ أعداد الطلبات المسجلين 427 طفلاً في شهر سبتمبر فقط، وتشمل الأعداد المسجلين سابقاً، مشيرة إلى أن الحضانات مراعية كافة الإجراءات والشروط الاحترازية للوقاية من «كوفيد - 19».

مريم الشامسي

وأوضحت أنه تماشياً مع توجهات القيادة الرشيدة بعودة جميع الحضانات الحكومية والخاصة إلى نظام العمل الكامل، فقد وجه المجلس، فريق الرقابة من إدارة الطفولة المبكرة بالقيام بعدد من الجولات التفتيشية والزيارات الرقابية، وذلك لضمان التزام دور الحضانات بالتدابير والإجراءات الاحترازية، وتوفير بيئة آمنة للأطفال، كما وجه المعنيين بإعداد استبيان لأولياء الأمور لمعرفة آرائهم حول قرار إعادة فتح الحضانات، وذلك لمعرفة مدى تقبلهم لفكرة رجوع أبنائهم إلى الحضانة، حيث يتم استقبال الأطفال وأولياء أمورهم وفق فئات عمرية تحددها إدارة الحضانة على مدى أسبوع كامل وسط إجراءات احترازية اتخذتها الإدارة لتأمين وسلامة الأطفال.

وأشارت الشامسي إلى أنه سيكون الاستقبال بعمل برنامج تواصل والهدف منه توطيد العلاقات بين أولياء الأمور وأعضاء الهيئة الإدارية والإشرافية والتعليمية للحضانات ورفع مستوى الوعي الصحي لدى أولياء الأمور، بالإضافة إلى برنامج المرح لأطفال الحضانات، وهو عبارة عن مجموعة من البرامج والفعاليات التي نستهدف من خلالها استقبال الأطفال في بداية العام الدراسي وتهيئتهم للعودة للحضانة مرة أخرى في جو من المرح والتشويق.

وأكدت أن الحضانات الحكومية حالياً تشهد إقبالاً كبيراً من قبل أولياء الأمور للتسجيل فيها، إذ تضع الإدارة شروطاً وإجراءات واضحة عند استقبال الأطفال المسجلين حديثاً، وهي إجراءات تم تعميمها من الجهات المعنية، للحفاظ على سلامة الأطفال، داعية الآباء إلى التأكد من سلامة الطفل قبل اصطحابه إلى الحضانة، مشيرةً إلى أن التسجيل مستمر لحين انتهاء الشواغر المتاحة لكل حضانة.

شروط

وحول شروط التسجيل، قالت: يجب تسجيل العضوية قبل البدء بعملية التسجيل، كما يجب أن يكون أحد الوالدين من مواطني دولة الإمارات، وتعطى أولوية فتح باب التسجيل لموظفي حكومة الشارقة، بحيث يكون أحد الوالدين من الحكومة، ومن ثم لجميع الدوائر والمؤسسات والهيئات والوزارات سواء الاتحادية، أو الخاصة أو شبه الحكومية أو الحكومية، ويستمر التسجيل لحين انتهاء الشواغر المتاحة لكل حضانة.