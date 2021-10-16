«رعاية الأحداث» تعيد انتخاب ضاحي خلفان رئيساً لمجلس إدارتها

دبي (الاتحاد)

انتخبت جمعية توعية ورعاية الأحداث، رئيس وأعضاء مجلس إدارتها للدورة الجديدة، في اجتماع الجمعية العمومية العادية الثامن والعشرين، الذي عقد في نادي ضباط الشرطة بالقرهود، وحصد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، أكثر الأصوات، خلال الانتخابات التي جرت، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وممثلين عن وزارة تنمية المجتمع، وعدد من المهتمين بشؤون الأحداث ورعايتهم.

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، في كلمته: بفضل من الله وتوفيقه ثم بجهود حكومتنا الرشيدة، برئاسة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تتخطى أزمة كورونا بجدارة واقتدار والتعامل مع متغيراتها بحرفية عالية، وتوفير الخدمات الصحية والعلاجيةِ والوقائية لجميع المقيمين على أرض دولتنا الحبيبة دون تمييز، لضمان عودة الحياة إلى سابق عهدها مما استدعانا إلى أن نعقد اجتماعنا هذا حضوريا للمرة الأُولى منذ بداية الجائحة والذي يتخلله انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة الثامنة والتي تستمر إلى عام ألفين وأربعة وعشرين، وكذلك مراجعة ما تم إنجازه والتعرف على أنشطتنا المجتمعية، وقدراتنا المالية ومراجعة الإيرادات والنفقات، وبيان الأصول والأرصدة والالتزامات بكل وضوح وشفافية.

ووجه معاليه الشكر والتقدير إلى القائمين على مشروع خدمة الرسائل النصية التي لعبتْ دوراً فاعلاً في توعية الأُسر، وعززت من الجهود الرامية لحماية الطفل.