تدوير: خطة لبناء 3 مطـامر جديدة في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

كشف مركز إدارة النفايات في أبوظبي «تدوير» عن خطة لإنشاء 3 مطامر هندسية للنفايات موزعة على أبوظبي والعين والمنطقة الغربية بسعة تكفي لمدة 25 عاماً.

وأكد الدكتور سالم الكعبي مدير عام «تدوير» أن المركز لديه هدف لتقليل كمية النفايات المحولة إلى المطامر، ويتجه حالياً إلى إعادة تدوير 800 ألف طن من النفايات سنوياً في مدينة أبوظبي، و350 ألف طن في العين والاستفادة من النفايات في إنتاج الوقود، في مسعى نحو إعادة تدوير النفايات إلى الحد الأقصى، وخفض كمية النفايات المرسلة إلى المطامر قدر الإمكان.

سالم الكعبي

وقال الكعبي في تصريح لـ «الاتحاد» إنه يوجد حالياً مطمر صحي واحد في العين بُني عام 2008 وهو مخصص للنفايات غير الخطرة، بسعة تكفي لمدة 20 عاماً، وتبلغ مساحته الإجمالية حوالي 3 ملايين متر مربع، والمساحة المشغولة منه تبلغ حوالي 60%.، بينما يوجد 6 مطامر في منطقة الظفرة، إضافة إلى مطمر في أبوظبي على طريق حميم. وتبلغ مساحتها الإجمالية 20 مليون متر مربع، ومساحتها المشغولة حوالي 50%.

ولفت إلى أن مطامر ومكبات «تدوير» استقبلت خلال العام الماضي حوالي 4,254,662 طناً من النفايات الصلبة البلدية والنفايات التجارية والصناعية غير الخطرة.

وأكد التزام المركز الدائم بتطبيق أفضل التقنيات التي تواكب الزيادة السكانية المطّردة في الإمارة، ومواكبة جهود حماية البيئة وتعزيز الاستدامة والصحة والسلامة في إمارة أبوظبي.

وتسعى تدوير ضمن خطتها المستقبلية إلى معالجة ما نسبته 85% من النفايات البلدية الصلبة والنفايات التجارية والصناعية ونفايات الهدم والبناء ونفايات العزب والمزارع والحيوانات النافقة وما نسبته 100% من النفايات الخطرة والطبية بحلول العام 2030.

ونجح المركز خلال النصف الأول من العام الجاري بمعالجة حوالي 23,361 طناً من النفايات البلدية الصلبة، ومعالجة 692.623 طناً من النفايات التجارية والصناعية، ومعالجة 1.307.841 طناً من نفايات الهدم والبناء، ومعالجة 14,957 طناً من نفايات العزب والمزارع. كما نجحت الإدارة في معالجة 4.289 طناً من الحيوانات النافقة، ومعالجة 47.248 طناً من النفايات الخطرة والطبية.