رواد الفضاء الإماراتيون نجوم «إكسبو»

آمنة الكتبي (دبي)

تنطلق اليوم في «إكسبو 2020 دبي»، فعاليات أسبوع الفضاء، بمشاركة فريق رواد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، ورواد الفضاء سلطان النيادي ونورا المطروشي ومحمد الملا، ضمن جلسة «مواطنون في ميدان استكشاف الفضاء».

ويستمر أسبوع الفضاء إلى 23 أكتوبر الجاري بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء، ومركز محمد بن راشد للفضاء، بمشاركة عددٍ كبير من الخبراء والمسؤولين في مجال علوم الفضاء.

ويهدف الأسبوع إلى مناقشة الفوائد والحلول والتحديات المترتبة على استكشاف ما وراء مدار كوكب الأرض، وفرص الاستكشاف، والسعي من خلال التعاون مع دول العالم في «إكسبو 2020 دبي» إلى خدمة المصالح المشتركة لجميع البلدان في استكشاف الفضاء، وتقاسم المكاسب المعرفية.

ويأتي أسبوع الفضاء ضمن إطار الجهود لتعزيز استكشاف الفضاء السلمي، جنباً إلى جنب مع المنظمات الرائدة عالمياً، والسعي لتعزيز قنوات التواصل وتفعيل الشراكات الفاعلة بين الإمارات والعالم، كما يمثل أسبوع الفضاء في «إكسبو 2020 دبي» فرصة لتوطيد علاقات طويلة الأمد مع مجموعة واسعة من الجهات المعنية لتحقيق رؤيتنا الرامية إلى إنشاء وكالة فضاء إماراتية عالمية المستوى.

ويشارك هزاع المنصوري أول رائد فضاء إماراتي في جلسة غداً بعنوان «قصص حول الطموح والأمل الكبير»، بالإضافة إلى جلسة بعنوان «الفضاء حيث يلتقي العالم بهدف التقدم - رؤية 2071»، وذلك في تاريخ 20 أكتوبر، بمشاركة يوسف الشيباني مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وسعيد المنصوري رئيس قسم تطوير التطبيقات والتحليل، وعامر الصايغ مدير إدارة تطوير الأنظمة الفضائية.

وتستهدف فعالية «مهمة الأفراد»، التي يشارك في تنظيمها كل من موزمبيق، ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي، والولايات المتحدة الأميركية، كل شرائح المجتمع من مستوى المبتدئين إلى مستوى الهواة، ممن لديهم اهتمام بالفضاء، وتستعرض الفعالية عجائب الكون، مبرزة سهولة الوصول إلى قطاع الفضاء، حيث تجمع رواد الفضاء ومشاهير علماء الفلك وعلماء الفضاء معاً لمشاركة أحدث اكتشافاتهم ومهماتهم.

ويركز منتدى الأعمال بشأن الفضاء من «إكسبو 2020 دبي» الذي سينظم بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، غداً، على النمو المستدام لقطاع الفضاء الدولي، وكيفية توظيفه بما يعود بقيمة ومنفعة حقيقية على المجتمع.

وتضم قائمة المشاركين في المنتدى معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وناوكو يامازاكي، رائدة فضاء سابقة في وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، وعضو لجنة سياسة الفضاء وثاني امرأة يابانية تسافر إلى الفضاء، فضلاً عن حضور رفيع المستوى من وكالة ناسا ووكالات الفضاء الوطنية في لُوكسمبورغ وجنوب أفريقيا.

وتعقد أربع جلسات للمجلس العالمي، وجلسة لمجلس جناح المرأة أثناء أسبوع الفضاء، في 21 أكتوبر الجاري، تنظم جلسة بعنوان (الأمل والمثابرة: الدروس المستفادة من الكوكب الأحمر للحياة على الأرض) تناقش فوائد استكشاف المريخ ومستقبل حياة البشر على كوكب آخر. وتطرح الجلسة تساؤلات حول تنافس الشركات الخاصة والحكومات في استكشاف الفضاء، وماهية الأولويات العلمية، والتجارية والأخلاقية ضمن سؤال مفتوح عن استكشاف الحياة على الكوكب الأحمر.

الكون والفضاء

يغادر الزوار المدار في ساحة الوصل - القلب النابض لـ«إكسبو 2020 دبي» والتي تضم أكبر شاشة عرض بنطاق 360 درجة - حيث تستضيف عرضين ليليين عن الكون والفضاء. يستمر عرض كل منهما 15 دقيقة، ويظهر العرض رحلة غامرة إلى اللانهاية، وملامسة سطح المريخ وانحناء نسيج الزمان والمكان، بينما تتساقط النجوم مثل قطرات المطر.

ويكتسب أسبوع الفضاء أهميته لكونه ثاني المواضيع المدرجة على قائمة الأسابيع العشرة التي ستُعقد في «إكسبو 2020 دبي» ضمن برنامج الإنسان وكوكب الأرض، والذي يُتيح إمكانية تبادل وجهات نظر جديدة ملهمة تعالج أهم التحديات العالمية في عصرنا، والمتعلقة بالفضاء ومستقبل استكشاف الإنسان له وتنمية العلوم المرتبطة فيه.

قراءة النجوم

من الفعاليات المهمة ضمن أسبوع الفضاء فعالية تعلُّم قراءة النجوم، وهي جزء من برنامج حوار الثقافات من تنفيذ السركال، التي تجمع بين العروض الرقمية والمادية، وتُتوج بقراءة شعرية للشاعرة والفنانة والمخرجة الإماراتية نجوم الغانم. وتقام الفعالية يوم 23 أكتوبر في جناح أستراليا.

ويوم 23 أكتوبر الجاري، يناقش الحدث مسألة السفر إلى الفضاء واستدامة البيئة الفضائية في «حماية المجهول العظيم»، التي ستُعقد في ملتقى الإنسان وكوكب الأرض بالتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء وسلوفينيا، وتتضمن جلسة النقاش كلمة رئيسة تلقيها ماروشكا ستراه، المدير التنفيذي لأسبوع الفضاء العالمي.

بالإضافة إلى فعالية جولة في الفضاء، وهي جولة ذاتية التوجيه متاحة عبر تطبيق «إكسبو 2020»، تأخذ الزوار في رحلة إلى النجوم، واكتشاف الكيفية التي يمكن فيها للتقنية خارج العالم والاستكشاف أن يغيرا الحياة على الأرض للأفضل.

محطات التوقف في الرحلة تتضمن ألِف، جناح التنقل، الذي يظهر برنامج مراقبة المهام التابع لبرنامج الإمارات الوطني للفضاء، إضافة إلى عمليات استكشاف الفضاء في الأجنحة الوطنية لكندا، وفرنسا، والهند، وكازاخستان، ونيوزيلندا وسويسرا بالإضافة إلى جناح جامعة الإمارات العربية المتحدة.