80 ألف زائر لجناح مصر في إكسبو 2020



دبي (الاتحاد)

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الجناح المصري بفعاليات «إكسبو 2020 دبي» شهد منذ افتتاح المعرض إقبالاً كبيراً، وأن الزوار في تزايد، وتخطى عددهم حتى أمس، نحو 80 ألف شخص من مختلف دول العالم، لافتةً إلى أن الجناح أصبح محط أنظار أغلب زوار «إكسبو». وقالت الوزيرة: الإقبال يعكس المجهود الهائل المبذول في الجناح من تصميم وابتكار واستعراض للحضارة المصرية من خلال محتوى جذاب ومبهر، فضلاً عن المعروضات الأثرية بالجناح التي تتضمن التابوت الفرعوني الأثري الخاص بالكاهن بسماتيك بن أوزيرذو، الذي ينقل للمرة الأولى خارج مصر، بعد أن تم اكتشافه مؤخراً بمنطقة سقارة الأثرية ضمن مجموعة كبيرة من التوابيت الخشبية الملونة، لافتةً إلى أن الجناح يستعرض كافة التطورات التي تشهدها الدولة المصرية حالياً في المجالات كافة، وعلى رأسها مجالات الصناعة والبنية التحتية والمدن الذكية والمشروعات القومية. من جانبه، أشار الدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري والمفوض العام للمشاركة المصرية بـ«إكسبو 2020 دبي»، إلى أن التوافد الكبير على الجناح المصري من الزائرين وكبار الشخصيات منذ الافتتاح وحتى اليوم وضع الجناح المصري ضمن قائمة الأجنحة الأكثر استقبالاً للزائرين، وهو الأمر الذي يعكس قيمة وأهمية المشاركة المصرية في هذا المحفل الدولي المهم، وأضاف، أن مصر تعول بشكل كبير على قدرة الجناح المصري بـ«إكسبو 2020 دبي» في جذب عددٍ كبيرٍ من الزوار من مختلف دول العالم لزيارة مصر خلال فترة المعرض.

ويقع الجناح المصري في منطقة الفرص، بجوار جناح دولة الإمارات العربية المتحدة، ما يعكس العلاقات الاستراتيجية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، وذلك على مساحة تصل إلى 3 آلاف متر مربع.