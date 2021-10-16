يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً، وتميل درجات الحرارة للارتفاع الطفيف على السواحل، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق أقصى غرب الدولة. الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية/ 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س. الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:52 والمد الثاني عند 22:56 والجزر الأول عند الساعة 17:24 والجزر الثاني عند الساعة 05:35. بحر عمان خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند 20:01 والمد الثاني عند 08:13 والجزر الأول عند الساعة 14:07 والجزر الثاني عند الساعة 02:03.