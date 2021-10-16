بدأت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» تقديم تطعيم الإنفلونزا الموسمية لأفراد المجتمع في إمارة أبوظبي، وذلك تماشياً مع الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ودائرة الصحة في أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة وتحت شعار «حصّن نفسك.. احم مجتمعك»، بهدف رفع الوعي الصحي لدى جميع أفراد المجتمع بأهمية التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية. ودعت الدكتورة نورة الغيثي المدير التنفيذي بالإنابة في الخدمات العلاجية الخارجية، إحدى منشآت شركة «صحة»، جميع أفراد المجتمع خاصة الأشخاص المصنفين ضمن الفئات المعرضة للخطر، لتلقي تطعيم الإنفلونزا للتقليل من خطر الإصابة بأعراض الإنفلونزا الحادة وتجنب حدوث مضاعفات خطيرة وعدم الاضطرار لدخول المستشفى. وذكرت أن شركة «صحة» تتعاون مع شركائها لتطوير الحملة السنوية من أجل زيادة معدل الحصول على تطعيم الإنفلونزا لجميع شرائح المجتمع في أبوظبي وإتاحته لكافة موظفي «صحة» أيضاً، مشيرة إلى أنه مع عودة الكثيرين إلى روتين حياتهم الطبيعية يجب توخي الحذر والوقاية من مخاطر الفيروسات مثل الإنفلونزا الموسمية. وتوفر شركة «صحة» التطعيم لجميع أفراد المجتمع في جميع المراكز الصحية التابعة لها في أبوظبي والعين والظفرة، إذ بإمكان الراغبين في الحصول على التطعيم الاتصال بمركز اتصال شركة صحة 80050 أو من خلال تطبيق «صحة» لحجز موعد في أحد المراكز الصحية ومن خلال مراكز المسح من المركبة التابعة لشركة «صحة». يتوفر التطعيم مجاناً للعاملين في القطاع الصحي وحاملي بطاقة ثقة، إلى جانب الفئات التي تشمل كبار السن فوق 50 عاماً، والأطفال دون الخمس سنوات، والطلاب من عمر 5 إلى 18 سنة، وأصحاب الهمم والحوامل والمدخنين والحجاج والمعتمرين، وأصحاب مؤشر كتلة الجسم أعلى من 40، والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكري والربو وأمراض الرئة والفشل الكلوي والكبد الوبائي. كما توفر شركة «صحة» لقاح الإنفلونزا الموسمية عبر الزيارات المنزلية لمن يرغب مقابل رسوم مبلغ/ 350 درهماً/ ثلاثمائة وخمسون درهماً لكل زيارة بغض النظر عن عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم، ويتم حجز المواعيد للزيارات المنزلية في أبوظبي عبر الرقم 027116091 والعين عبر الرقم 027111502. تتوفر اللقاحات أيضاً للشركات في أبوظبي والعين عن طريق الاتصال على هاتف 80050 أو من خلال تطبيق «صحة». وتوفر شركة «صحة» التطعيم الخاص بالإنفلونزا الموسمية في مراكز المسح من المركبة، والمنتشرة في جميع إمارات الدولة، وتحديداً للفئات الأكثر عرضة للخطر، حيث ستحصل الحوامل اللواتي يقمن بزيارة المركز لإجراء فحص كوفيد-19 على تطعيم الإنفلونزا خلال نفس الزيارة. كما سيتم توفير تطعيم الإنفلونزا خلال زيارات المسح المنزلي التي تستهدف كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من مواطنين ومقيمين، والتي تقوم فيها الكوادر الطبية التابعة لشركة «صحة». تشمل المراكز الصحية التي تقدم التطعيم في أبوظبي: مركز البطين والمدينة للصحة المهنية، ومركز المشرف التخصصي للأطفال، ومركز الزعفرانة للتشخيص والفحص الشامل، ومركز المقطع ومركز مدينة خليفة، ومركز مدينة محمد بن زايد الصحي، ومركز الباهية، ومركز الفلاح، ومركز السمحة، ومركز بني ياس، ومركز الختم، بينما يتوفر التطعيم في مدينة العين في مركز الفقع الصحي، ومركز الهير، ومركز الهيلي، ومركز الجاهلي، ومركز خزنة، ومركز المويجعي، ومركز القوع، ومركز الشويب، ومركز اليحر، ومركز مزيد، ومركز نعمة، ومركز رماح، ومركز سويحان، ومركز الطوية التخصصي للأطفال، مركز عود التوبة للتشخيص الفحص الشامل. وتقدم مستشفيات الظفرة التطعيم لجميع أفراد المجتمع في جميع المراكز الصحية التابعة لها، إذ يتم توفير اللقاح للعائلات في مركز الظفرة لطب الأسرة وللعمالة المقيمة في مستشفيات مدينة زايد وليوا وغياثي والمرفأ والسلع ودلما وفي عيادة بدع المطاوعة وعيادة أبو الأبيض وعيادة صير بني ياس، حيث يمكن للراغبين الاتصال على مركز الاتصال 028070000 وطلب موعد للحصول على التطعيم.