مسؤولون بالفجيرة: الإمارات تجمع العالم

فهد بوهندي (الفجيرة)

أكد مسؤولون في الفجيرة، أن إكسبو 2020 دبي، سيبقى خالداً في الذاكرة، لأنه لمّ شمل العالم مجدداً بعد جائحة كورونا، مشيرين إلى أن الأحداث الدولية مثل التي تستضيفها الدولة تسهم في أن يتعرف بعضنا على ثقافة بعض ويلتقي بعضنا ببعض شخصياً.

سعيد السماحي: الحدث متميز

سعيد السماحي مدير هيئة الفجيرة للسياحة والآثار قال: «أثبتت الإمارات أنها قادرة على أن تبهر العالم، وتستطيع التغلب على أكبر التحديات، وقادرة أن تكون حديث المجتمع الدولي بإنجازاتها وحضارتها. وأضاف: حتما سيكون هذا الحدث في الإمارات متميزاً ومختلفاً وله طابعه الخاص، وذلك من خلال التخطيط السليم والعمل المتقن، وحرصت إمارة الفجيرة على مشاركة دبي والإمارات فرحتها، والتفاعل بالمستوى بما يتناسب مع الحدث، وما يشكله من أهمية كبيرة لإمارة الفجيرة وسائر إمارات الدولة، لما له من أهمية اقتصادية وسياحية عالمية.

محمد الزيودي: مرحباً بضيوف الوطن

محمد خليفة الزيودي مدير دائرة الموارد البشرية في الفجيرة قال: «نتوجه بالتهنئة لقيادة دولة الإمارات وشعبها على استضافة هذا الحدث العالمي، ونلاحظ أن الفرحة والتفاعل منتشر في كافة مدن الدولة، ونحن اليوم نتفاعل مع الحدث، ونحرص على إنجاحه من خلال الزيارات المتواصلة والتواجد في إكسبو بشكل دوري، للاستفادة من خبرات العالم، والتعرف على الحضارات التي تجتمع اليوم في دبي. كما أننا في إمارة الفجيرة - كمواطنين - حريصون على أن نمثل دولة الإمارات خير تمثيل أمام زوارها، ونؤكد أننا من الفجيرة نرحب بضيوف الإمارات وضيوف الفجيرة.

سعيد المعمري: فرحة كل الإمارات

قال سعيد المعمري مدير مركز الفجيرة للمغامرات: «إن السعادة المصاحبة لهذا الحدث الكبير الذي تشهده دولة الإمارات تغمر كل مواطني الدولة ومقيميها، والفرحة تعم كل مدن الدولة، خصوصاً أن حجم هذا الحدث الذي تشهده الدولة يعتبر تاريخياً، وإنجازاً يسجل بأحرف من ذهب للدولة ولكافة دول المنطقة، حيث يعتبر الأول من نوعه الذي تشهده دول المنطقة، وتعتبر إمارة الفجيرة بمقوماتها السياحية وموقعها المميز خياراً إضافياً لكل زوار الإمارات الذين قدموا من مختلف دول العالم لينهلوا من حضارة الإمارات والاطلاع على إرثها التاريخي.

آمنة الظنحاني: رسالة سلام

آمنة الظنحاني عضو مجلس هيئة الفجيرة والآثار قالت: «إكسبو 2020 دبي رسالة سلام ويظهر إنجازات دولة الإمارات للعالم بأكمله. وتضيف: اليوم يجتمع العالم على أرض الإمارات في إكسبو، وهذا إنجاز حقيقي، مكوناته العلم والمعرفة والسلام والترابط بين الإنسانية، ونحن اليوم من إمارة الفجيرة ندعم هذا الحدث الإماراتي وجميعنا حريصون على المشاركة والتفاعل، ليكون كل فرد في هذا الوطن داعماً لهذا الحدث العالمي، من خلال الحضور والتواجد في قلب الحدث طوال فترة إكسبو 2020.

مواطنون: نشكر قيادتنا.. والمعرض فرصة ذهبية

أكد مواطنون من الفجيرة، أن «إكسبو 2020 دبي» يهدف من خلال شعاره «تواصل العقول وصنع المستقبل» إلى بناء شراكات وإلهام العالم بأفكار ترسم ملامح غد أفضل، مؤكدين أهمية الحدث الذي يعقد للمرة الأولى في المنطقة، كما تمثل المواضيع الثلاثة التي يركز عليها وهي: الفرص والتنقل والاستدامة، أهم محركات التقدم الرئيسية.

المواطنة مريم اليماحي قالت: «سخرت الحكومة كل الإمكانيات لاستفادة جميع من يقيم في الدولة من مواطنين ومقيمين استفادة قصوى من إكسبو، فنجد معظم المؤسسات والدوائر فتحت المجال أمام الموظفين لزيارة الحدث، علماً أننا كمواطنين في إمارة الفجيرة استفدنا كثيراً من إعلان حكومة الفجيرة تخصيص إجازة للموظفين لزيارة إكسبو، حيث يساعدنا هذا القرار على زيارة الحدث بشكل كافٍ للاستفادة والمشاركة والاطلاع.

من جهته، قال المواطن عبدالله المسماري: «أعلنت حكومة الفجيرة تخصيص إجازة للموظفين، كما فعلت معظم الجهات المختصة في الدولة، مما يساعد على إعطاء الفرصة للجمهور بشكل عام، لزيارة الحدث والتفاعل معه، ونحن نشكر قيادتنا على حرصهم الشديد على مشاركة جميع أبناء الدولة بهذا الحدث العالمي، وعلى مستوى شخصي قمت بزيارة إكسبو مرتين لغاية الآن، فالمسافة قصيرة جداً من الفجيرة إلى دبي، ونستطيع أن تُوجد في الحدث والمشاركة فيه بشكل فعال جداً، كما ندعو زوار الإمارات خلال هذه الفترة بزيارة إمارة الفجيرة، فإنه مرحب بهم بشكل كبير، ونحن على استعداد تام لاستقبالهم ونقول لكل ضيف: أهلاً بك في دولة الإمارات وفي إمارة الفجيرة.

من جهتها، قالت المواطنة عائشة سالم: «الحياة فرص، وبنظري نجاح الدولة باستضافة هذا الحدث هو بحد ذاته فرصة ذهبية لكل من يعيش بدولة الإمارات، كثير من البشر يسافرون ويعبرون القارات لحضور مثل هذا الحدث العالمي، وحتما نحن في إمارة الفجيرة سنستغل الفرصة وسنتواجد بالحدث بشكل فعال.