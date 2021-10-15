«إكسبو» يلهم رواد صناعة السيارات

مصطفى عبد العظيم (دبي)

انسجاماً مع مواضيع إكسبو 2020 دبي الثلاثة، الاستدامة والتنقل والفرص، وشعاره الملهم لتواصل العقول وصنع المستقبل، يشهد موقع الحدث منذ انطلاقه مطلع أكتوبر الجاري، يومياً الكشف عن العديد من المشاريع والابتكارات والتقنيات والمنتجات الجديدة التي تطرحها الدول المشاركة في أجنحتها الخاصة أو الشركاء الرسميين للحدث.

ومن بين المنتجات التي تم الكشف عنها أمس، عرضت شركة نيسان، بصفتها الشريك الرسمي لقطاع السيارات لإكسبو 2020 دبي، حصرياً ولأول مرة في المنطقة سيارة أريا، وهي سيارة كروس أوفر كهربائية كلياً، وذلك ضمن رؤيتها لمستقبل التنقل المستدام.

فلنتحرك

قال مسؤولو الشركة خلال العرض، إن إكسبو 2020 دبي شكل المنصة الأمثل لعرض السيارة الكهربائية «إريا»، اتساقاً مع فلسفة مواضيعه وأهدافه الرامية لزيادة الوعي العالمي بأهمية الاستدامة والحفاظ على البيئة وإبراز دور الشركة في صناعة مستقبل التنقل الذي تعد السيارات الكهربائية إحدى ركائزه الأساسية، مؤكدين خلال حفل الإطلاق والذي حمل عنوان حملة نيسان«فلنتحرك» التزام الشركة بتحقيق الحياد الكربوني في كافة عمليات الشركة ودورة حياة منتجاتها بحلول عام 2050.

وقال جوني بايفا نائب رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط والهند وأوقيانوسيا في شركة نيسان موتور: «نحن ملتزمون بهدفنا المتمثّل بتعزيز الابتكار لإثراء حياة الإنسان، ويعدّ إكسبو 2020 دبي المنصة المثالية لعرض نيسان أريا وتقديم لمحة عما يحمله مستقبل التنقل الذكي والمستدام».

الحياد الكربوني 2050

بالإضافة إلى مشاركة قصة العلامة التجارية وتسليط الضوء على كيفية تعزيز الابتكارات التكنولوجية لجودة حياة الجميع، أتاحت الفعالية لشركة نيسان التأكيد على التزامها بتحقيق الحياد الكربوني في كافة عمليات الشركة ودورة حياة منتجاتها بحلول عام 2050.

مليار إسترليني

وفي هذا الإطار، تمّ إنشاء مبادرة مصنع نيسان الذكي التي جرى الإعلان عنها مؤخراً في مصنع توتشيغي، إضافة إلى مركز EV36Zero لإنتاج السيارات الكهربائية بقيمة مليار جنيه إسترليني في المملكة المتحدة والذي يوفر حلاً شاملاً لإنتاج السيارات الخالية من الانبعاثات.

وعززت نيسان مجموعة مزايا التنقل والاتصال في المنطقة من خلال طرح نظام ProPILOT في وقت سابق من العام. وتوفر الشراكة مع إكسبو 2020 دبي فرصة فريدة للشركة تتيح لها ترسيخ مكانتها الرائدة في منظومة التنقل في المنطقة كعلامة تجارية تضع تجارب السيارات المبتكرة بمتناول الجميع.

وفي السياق ذاته، قال تييري صباغ، المدير التنفيذي لشركة نيسان الشرق الأوسط:«يعتبر إكسبو 2020 دبي منصة فريدة تتيح لنيسان تسليط الضوء على دورها وتركيزها الدائم على حلول التنقل المبتكرة التي تتمحور حول الإنسان، مضيفاً:«نفتخر بالشراكة التي تجمعنا بحدث بهذا الحجم يزخر بالأفكار التي ستصيغ شكل مستقبلنا. كما نفخر بمشاركة رؤيتنا العالمية لمستقبل التنقل مع شركائنا وعملائنا الموثوقين في المنطقة من خلال إقدامنا على ما لا يجرؤ الآخرون على فعله».

الإمارات تستقطب الشركات العالمية

من جهته، قال صلاح يموت، المدير التنفيذي للعمليات في شركة العربية للسيارات، ل«الاتحاد» إن الإمارات تعد مركزاً رئيسياً في الشرق الأوسط يستقطب الشركات العالمية للقيام بعمليات إطلاق السيارات، وذلك بفضل التقدم الكبير الذي يتمتع به سوق السيارات في الدولة، والذي يتيح الفرصة للشركات العالمية إلى تقييم مثالي لأداء السيارات الجديدة من وجهة نظر المستهلكين.

وأوضح أن عرض السيارة الكهربائية «اريا» الجديدة لنيسان للمرة الأولى في الشرق الأوسط وأيضاً خلال إكسبو 2020 دبي، يجسد المكانة الكبيرة لسوق الإمارات وكذلك للحدث العالمي الضخم، مشيراً إلى قيام الشركة قبل عامين بإجراء الإطلاق العالمي لسيارة باترول من دولة الإمارات.

وأشار إلى أهمية عرض إريا من إكسبو الملهم عبر مواضعيه الثلاث لرواد صناعة السيارات بمستقبل التنقل، لافتاً إلى أن ترى في السيارات الكهربائية مستقبل الصناعة، وهو ما دفعها لتصميم وإنتاج سيارة إريا لتكون كهربائية بالكامل ضمن فئة سيارات الكروس أوفر، وليس من خلال تحويل السيارات القائمة التي تعمل بالوقود إلى كهربائية، ما يعطيها ميزة مختلفة عن السيارات الأخرى من ناحية المساحة الداخلية والأداء والثبات، ويؤكد التزام نسيان بالمساهمة في صياغة مستقبل التنقل والاستدامة.

التنقل في إكسبو

بدوره، قال شولتو دوغلاس هوم، الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق والاتصال في إكسبو 2020 دبي: «يتمثل أحد الأهداف الرئيسية لإكسبو 2020 دبي بإطلاق حوار حول مستقبلٍ أكثر استدامة في مجال التنقل، مشيراً إلى أن الابتكارات في مجال التنقّل تساهم في تغيير طريقة عيشنا اليوم، وتعمل على تسريع التقدم البشري، ونحن نتطلع لأن يكون لعلامة نيسان دوراً في قيادة المحادثات التي ستصيغ مستقبل التنقل في إكسبو 2020».