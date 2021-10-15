سيارة بـ 8 ملايين درهم في «إكسبو دبي»

خلفان النقبي (أبوظبي)

يتيح جناح كرواتيا في إكسبو 2020 دبي لزواره مشاهدة أسرع سيارة في العالم، تصل سرعتها القصوى إلى 412 كم/ الساعة، بمقدورها بلوغ سرعة 100كم/الساعة خلال 1.97 ثانية.. السيارة من نوع «نيڤيرا»، وتعتبر الأسرع في فئتها، وتنتجها شركة «ريماك»، وتعد صناعة كرواتية.

وتقدر قيمة السيارة الجديدة السوقية 2 مليون يورو، ما يعادل 8 ملايين و730 ألفاً و94 درهماً وقادرة على السير لمسافة 550 كم، وتنتج طاقة تساوي 1914 حصاناً (1400 كيلو واط) وتستخدم بطارية سعتها 120 kWh ، ويمكن شحنها بالشاحن السريع خلال 22 دقيقة.

وجناح كرواتيا الذي تعرض به السيارة الكهربائية الأسرع في العالم، صمم تحت شعار «عقول ملهمة»، ويتزين من الخارج بمربعات حمراء تحاكي العلم الكرواتي، ويركز على استعراض أفضل المشاريع والأفكار والاختراعات المبتكرة والمهارات المحلية.