خلال 14 يوماً من انطلاق إكسبو.. 6.35 مليار درهم حصاد ماليزيا من الاستثمارات المحتملة

كوالالمبور (برناما)

حصدت ماليزيا أكثر من 6.35 مليار درهم، (7.2 مليار رنغيت ماليزي) من الاستثمارات والأعمال التجارية المحتملة خلال الأسبوعين الأولين من مشاركتها في معرض «إكسبو 2020 دبي». ووصف رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، الأمر بأنه كان إنجازاً إيجابياً طوال الأسبوعين الأولين من مشاركة ماليزيا في المعرض، عندما بدأت البلاد تشهد انتعاشاً في فترة ما بعد فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد- 19». وأضاف في بيان صدر عنه أمس الجمعة، «أنه من المتوقع أن يستمر الزخم التجاري والاستثماري خلال الأسابيع الـ 25 المقبلة بدعم من الوزارات والوكالات المختلفة وحكومات الولايات الماليزية».

وأشار إلى أن تكلفة الاستثمارات والأعمال التجارية المحتملة تم الحصول عليها من خلال 14 مذكرة تفاهم، و3 خطابات النوايا، ومذكرتي تعاون موقعة بين 14 شركة ماليزية وشركائها الاستراتيجيين من الدول الأخرى تشمل الصين، ومصر، والهند، وإيران، وسلطنة عُمان، وقطر، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة.

وأضاف، أن مذكرات التفاهم تغطي مجالات سلسلة الكتل، وإنترنت الأشياء، والنفط والغاز، وتكنولوجيا الروبوتات والأتمتة، والاستزراع المائي وتفريخ الحيوانات المائية، وأبحاث التكنولوجيا الحيوية، وريادة الأعمال في قطاع كثيفة التكنولوجيا، والمركبات الجوية من دون طيار، والتكنولوجيا الحرارية والموجات فوق الصوتية، وكذلك البحث والتطوير واستخلاص النباتات والأعشاب الطبية.

وذكر، أن خطابات النوايا، ومذكرتي التعاون تتضمن تصنيع 1.000 وحدة معيارية من البيوت الذكية الخضراء، والتوزيع الحصري للسفن غير المأهولة، والأنظمة الزراعية باستخدام الذكاء الاصطناعي، والصيانة التنبئية لإكمال المشاريع. وزار جناح ماليزيا في «إكسبو 2020 دبي»، والذي يحمل: «تنشيط الاستدامة» شعاراً له، أكثر من 50 ألف زائر في الفترة من 1 إلى 14 أكتوبر.